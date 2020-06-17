Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4 çocuklu bir ailenin en büyüğü olarak dünyaya gelen Zübeyde Nisa Karabacak'ın (30) hayatındaki travmalar zincirinin ilk halkası daha çocuk yaşlarda 2'nci kattan zemindeki demirlerin üzerine düşmesi oldu. Kazayı mucize eseri büyük bir yara almadan atlatan Karabacak, 17 yaşında en ileri seviyeye ulaşan paratiroid kanseri teşhisiyle hayatının 2'nci travmasını yaşadı.
BİYONİK KOLU "REVO" İLE TANIŞTI
Birçok insan için "katlanılmaz" diye nitelendirilen travmalara rağmen hayata her geçen gün daha sıkı bağlanan Nisa Karabacak, yaklaşık 3 yıl önce kendi tabiriyle "Hayat şimdi başlıyor" diye nitelendiği dönemde biyonik koluyla tanıştı. Artık hayatının bir parçası haline gelen koluna "Revo" ismini veren Karabacak, ilk başlarda sadece ev işlerini yapabildi.
KENDİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRDİ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzelerde rehberlik yapan Zübeyde Nisa Karabacak, uzun kanser tedavisi döneminin de çok zorlu geçtiğini ancak hayatının dönüştüğü dönemin yaşadığı trafik kazası olduğunu dile getirdi. Kazadan sonra "Yaşayacak daha çok güzel günüm var" demeye başladığını ve bu bilinçle kalan hayatını değerlendirmeye karar verdiğini aktaran Karabacak, şöyle devam etti:
"KAZADAN ÖNCE KEMAN ÇALMAK İSTİYORDUM"
"Kazadan önce keman çalmaya merak salmıştım, çalmak istiyordum. Kazadan sonra da bu serüvenin artık bittiğini düşündüm. Hatta yeniden çalabileceğimi geri düşünmedim bile. Ama biyonik kolla eskiden yapabildiklerimi tekrar yaptığım, hatta bazı konulardan eskisinden daha iyi yapabildiğimi düşündüğüm şeyler oldu. Bu yüzden kemanı neden çalmayayım dedim.
"BEN DE YAPABİLİRİM DEDİM"
Dünyada çok az sayıda bile olsa protezle keman çalabilen insan var çünkü. Ben de yapabilirim deyip kemanı yeniden elime aldım. Şu an protezle biraz açılar konusunda zorlanıyorum ama buna uyumlu yeni bir protez yapabilmek için çalışmalara da başladık. Kısa zamanda yeni protezim geldiğinde çok daha iyi olabileceğim."
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