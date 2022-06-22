Kapıcılar Kralı filmi konusu nedir, nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Türk sinemasının klasikleri arasında yerini alan Kapıcılar Kralı, bambaşka karakterlere sahip apartman sahipleri ve apartmanın işleyişi dönemin Türkiyesi'ne tutulmuş bir ayna niteliğinde. Alt metinlerdeki politik okumaları oldukça kuvvetli olan bu filmde yönetmen Zeki Ökten bir apartman dolusu insan üzerinden dönemin sosyo-ekonomik çıkmazları üzerine çok önemli şeyler söylüyor.
İşte Kapıcılar Kralı filmi hakkında tüm ayrıntılar...
Türk sinemasında sokak yaşamı ve toplumsal ilişkileri iyi gözlemleyen senarist Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı'nın ilk etapta Nişantaşı'nda çekilmesi planlanmıştı, Bu konuda yapılan apartman aramaları ve anlaşmalar sonuçsuz kalınca Yönetmen Zeki Ökten'in öğrencilik yıllarında konakladığı Cihangir Güneşli sokak karar kılındı. Burası özellikle o dönemlerde kapıcı-apartman sakini ilişkilerinin hareketli yaşandığı bölgelerden biriydi. Umur Bugay'ın bizzat incelemelerinin ardından sokağın Alman Hastanesi yönü girişindeki ikinci apartman olan Selahattin Zeren apartmanı film için uygun bulundu. Apartman yöneticisi ve kapıcısı ile yapılan olumlu görüşmeler sonrasında film çekimi için ilk adım atılmış oldu.
Senarist Umur Bugay, Selahattin Zeren apartmanı yöneticisi ile kapıcı dairesini ziyaret ettikleri zaman Anadolu'nun ücra köşesinden göç etmiş kapıcı Seyid ve üç çocuğundan etkilenmiş ve filmdeki kapıcı karakterine de Seyid adını vermiştir. Apartmandaki kapıcı dairesinin doğal yapısını da film sırasında muhafaza ettirmiştir.
Kısa sürede çekimlerine başlanan film çevre halkından da büyük ilgi görmüştür. Film setinin sık sık vatandaşlar tarafından ziyaret edilmesi sonrası Zeki Ökten'in önerisiyle filmin ileri bölümleri sabahın erken saatlerine alınmıştır. Filmin bazı sahnelerinde sokak arkasına saklanan meraklı izleyiciler kameralara yansımıştır.
Kapıcılar Kralı filmi'nin çekimleri sırasında gerçek kapıcı evin diğer odasında hanımı bekletilirken, 3 çocuğundan yaşları uygun olan iki çocuğu da filmde oynatılmıştır.
KAPICILAR KRALI KONUSU NEDİR?
Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi filmidir. Karısı ve iki çocuğuyla daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul'a gelen Seyit, büyük bir apartmanda kapıcılık yapmakta, karısı da evlere temizliğe gitmektedir. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın %51'ini satın alır.
OYUNCULAR
* Kemal Sunal · Kapıcı Seyit
* Bilge Zobu · Zafer (İkinci yönetici, Emekli albay)
* Sevda Ferdağ · Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız
* Şevket Altuğ · Votkacı sarhoş (Apartman sakini)
* Sevil Üstekin · Hacer (Seyit'in eşi)
* Can Kolukısa · Fehmi (İlk yönetici)
* Güner Sümer · Nuri (Apartman sakini, galerici)
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