<p>Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında İstanbul’da birçok nokta boş kaldı. Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.<br></p>
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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında İstanbul’da birçok nokta boş kaldı. Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.

<p>Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler bağlamında dün akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında İstanbul’da birçok nokta boş kaldı.&nbsp;<br></p>
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Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler bağlamında dün akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında İstanbul’da birçok nokta boş kaldı. 

<p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333;">Galata Köprüsü, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi. Kısıtlama pazartesi saat 05.00'te sona erecek.</p>
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Galata Köprüsü, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi. Kısıtlama pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

<p><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">&nbsp;Üsküdar Meydanı da&nbsp; boş kaldı.&nbsp;</span></p>
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 Üsküdar Meydanı da  boş kaldı. 

<p><br style="box-sizing: border-box; color: #333333;" data-mce-style="box-sizing: border-box; color: #333333;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">&nbsp;Kısıtlama nedeniyle Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü. Meydan görevlilere ve güvercinlere kaldı.</span><br></p>
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 Kısıtlama nedeniyle Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü. Meydan görevlilere ve güvercinlere kaldı.

<p><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.</span><br style="box-sizing: border-box; color: #333333;" data-mce-style="box-sizing: border-box; color: #333333;"><br></p>
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

<p><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.</span><br></p>
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Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

<p><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'da sokağa çıkma yasağının da muaf olanlar işlerine ya da evlerine gitmek için otobüs duraklarına geldi.</span><br style="box-sizing: border-box; color: #333333;" data-mce-style="box-sizing: border-box; color: #333333;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">Kadıköy'de sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan ya da eve dönmek için otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi. &nbsp;D-100 Karayolu Uzunçayır ve Göztepe'de otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar kısıtlamalarda otobüslerin sefer saatleri az olması nedeniyle şikayet ettikleri belirtti.</span><br style="box-sizing: border-box; color: #333333;" data-mce-style="box-sizing: border-box; color: #333333;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">Kadıköy D-100 Karayolu Uzunçayır otobüs durağında bekleyen Eyüp Kutlu "Sultanbeyli'ne gideceğim. Sabah 07.00'den belli otobüs durağında bekliyorum. Otobüs hala gelmedi. Yaklaşık bir buçuk saattir otobüsü bekliyorum" dedi . İşe gitmek isteyen bir vatandaş ise &nbsp;"Sabah sefer sayıları az, bekliyoruz. &nbsp;Yarım saat de bir sefer var. Bekliyorum" diye konuştu&nbsp;</span><br></p>
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Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'da sokağa çıkma yasağının da muaf olanlar işlerine ya da evlerine gitmek için otobüs duraklarına geldi.
Kadıköy'de sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan ya da eve dönmek için otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi.  D-100 Karayolu Uzunçayır ve Göztepe'de otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar kısıtlamalarda otobüslerin sefer saatleri az olması nedeniyle şikayet ettikleri belirtti.
Kadıköy D-100 Karayolu Uzunçayır otobüs durağında bekleyen Eyüp Kutlu "Sultanbeyli'ne gideceğim. Sabah 07.00'den belli otobüs durağında bekliyorum. Otobüs hala gelmedi. Yaklaşık bir buçuk saattir otobüsü bekliyorum" dedi . İşe gitmek isteyen bir vatandaş ise  "Sabah sefer sayıları az, bekliyoruz.  Yarım saat de bir sefer var. Bekliyorum" diye konuştu 

<p>Dün akşam saatlerinde binek araçlarıyla evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların, İstanbul trafiğini durma noktasına getirmişti. Yüzde 80 olan trafik yoğunluğu bu sabah yüzde 9’lara düştü. Yollarda ve yolcu duraklarındaki yoğunluğun büyük oranda azalması kameralara yansırken, boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.</p>
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Dün akşam saatlerinde binek araçlarıyla evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların, İstanbul trafiğini durma noktasına getirmişti. Yüzde 80 olan trafik yoğunluğu bu sabah yüzde 9’lara düştü. Yollarda ve yolcu duraklarındaki yoğunluğun büyük oranda azalması kameralara yansırken, boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.

<p><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">&nbsp;Taksim Meydanı, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı. Otellerinden çıkan turistler bavulları ile İstiklal Caddesi'nde yürüdü.</span><br></p>
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 Taksim Meydanı, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı. Otellerinden çıkan turistler bavulları ile İstiklal Caddesi'nde yürüdü.

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