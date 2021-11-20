Klopp ve Arteta birbirine girdi!

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2021 Cumartesi, 22:20
<p>Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Liverpool-Arsenal maçında saha bir anda karıştı.</p>

Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Liverpool-Arsenal maçında saha bir anda karıştı.

<p>32. dakikada Mane ile Tomiyasu arasında yaşanan pozisyon sonrası Jürgen Klopp ile Mikel Arteta birbirine girdi.<br></p>

32. dakikada Mane ile Tomiyasu arasında yaşanan pozisyon sonrası Jürgen Klopp ile Mikel Arteta birbirine girdi.

<p>Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Liverpool-Arsenal maçının 32. dakikasında tansiyon yükseldi.<br></p>

Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Liverpool-Arsenal maçının 32. dakikasında tansiyon yükseldi.

<p>Mane ile Tomiyasu arasında yaşanan pozisyon sonrası Jürgen Klopp, Japon oyuncuya tepki gösterince Mikel Arteta çılgına döndü.<br></p>

Mane ile Tomiyasu arasında yaşanan pozisyon sonrası Jürgen Klopp, Japon oyuncuya tepki gösterince Mikel Arteta çılgına döndü.

<p>Alman teknik adam da İspanyol menajere karşılık verince saha karıştı.</p><p>İki tecrübeli teknik direktörü futbolcular ve teknik heyet güçlükle sakinleştirdi.</p>

Alman teknik adam da İspanyol menajere karşılık verince saha karıştı.

İki tecrübeli teknik direktörü futbolcular ve teknik heyet güçlükle sakinleştirdi.

<p>Maçın hakemi Michael Oliver, olayların yatışmasının ardından Jürgen Klopp ile Mikel Arteta'ya sarı kart gösterdi.</p>

Maçın hakemi Michael Oliver, olayların yatışmasının ardından Jürgen Klopp ile Mikel Arteta'ya sarı kart gösterdi.


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