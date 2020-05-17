<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde halk, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde denize giriyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde halk, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde denize giriyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı kentlerden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özellikle yazlık evleri bulunanlar yoğunluk oluşturdu.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı kentlerden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özellikle yazlık evleri bulunanlar yoğunluk oluşturdu.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Kadınlar Denizi Plajı ve Yılancı Burnu Koyu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak denize girildi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Kadınlar Denizi Plajı ve Yılancı Burnu Koyu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak denize girildi.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile bekçiler de plajlarda devriye görevini sürdürüyor. Ekipler, sosyal mesafe kuralına uymayanları uyarıyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile bekçiler de plajlarda devriye görevini sürdürüyor. Ekipler, sosyal mesafe kuralına uymayanları uyarıyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Ayrıca 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı denize girmesine izin verilmiyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Ayrıca 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı denize girmesine izin verilmiyor.


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