Burdur'da üretimi son
yıllarda hızla artan ada çayı bitkisinin açan mor çiçekleri, görsel güzellik
oluşturuyor. Ada çaylarının yetiştirildiği Lisinia Doğa Proje Alanı'nın
sorumlusu Öztürk Sarıca, susuz tarım örneklemelerine uygun olarak başladıkları
ada çayı dikim alanının 70 dekardan 750 dekara ulaştığını söyledi.
Başta Burdur bölgesi olmak üzere Türkiye'de göllerin kurumasını önlemek
ve susuz tarım yapılmasını yaygınlaştırmak amacıyla kentin Karakent köyü
yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda çalışmalar sürdürülüyor. Özellikle
lavanta, gül ve kekik üretiminin yapıldığı Lisinia Doğa Alanı'nda yoğun olarak
ada çayı da yetiştiriliyor. Lisinia'ya geçen ay dikimi yapılan ada çayları son
günlerde çiçek açtı. Mor renkteki ada çayı çiçeklerini görenler, hayran
kaldı.
Susuz tarım örneklemelerine uygun olarak başladıkları ada çayı dikim
alanının 750 dekara ulaştığını belirten Lisinia Doğa Proje Alanı sorumlusu
Öztürk Sarıca, "Ada çayı aynı zamanda kekik ve lavantanın alternatifi. Ada
çayı üretimine 70 dekar alanda başlamıştık şu an 750 dekara ulaştık. Önümüzdeki
yıllarda tıbbi aromatik bitkiler noktasında değerinin her geçen gün artmasıyla
birlikte Türkiye'nin ciddi üretimlere ulaşacağını düşünüyorum. Türkiye'de tıbbi
ada çayı ve özellikle 'salvia fruticosa' dediğimiz Anadolu ada çayı türlerinin
çok yoğun olması ada çayı yetiştiriciliğinin artacağını gösteriyor. Önümüzdeki
yıllarda kekikte olduğu gibi ada çayında da Türkiye olarak dünya çapında bir
numara durumuna gelebiliriz" dedi.
Ada çayı bitkisinin morluğunun lavantayı aratmadığını kaydeden Öztürk
Sarıca, "İkinci bir mor şölen ada çayı ile yaşanıyor. Ada çayında 1- 1,5
ay çiçeklenme dönemi devam ediyor. Özellikle temmuzun ortalarında hasat
başlamış olacak. Ada çayının yağı çıkartılıyor ve kurutuluyor. Büyük bir kısmı
da yurt dışına satılıyor. Ada çayı üretiminde dünya lideri olan ABD ve
Rusya'dan sonra Türkiye de ciddi bir üretim kapasitesine sahip. Özellikle Göller
Yöresi'nde susuz tarım için olmazsa olmazlardan birinin ada çayı olduğunu
keşfettik. Tarımı arttığı sürece, her geçen gün Burdur ve Türkiye ekonomisine
kazancı o denli büyük olacaktır" diye konuştu.
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