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Ada çayı bitkisinin morluğunun lavantayı aratmadığını kaydeden Öztürk Sarıca, "İkinci bir mor şölen ada çayı ile yaşanıyor. Ada çayında 1- 1,5 ay çiçeklenme dönemi devam ediyor. Özellikle temmuzun ortalarında hasat başlamış olacak. Ada çayının yağı çıkartılıyor ve kurutuluyor. Büyük bir kısmı da yurt dışına satılıyor. Ada çayı üretiminde dünya lideri olan ABD ve Rusya'dan sonra Türkiye de ciddi bir üretim kapasitesine sahip. Özellikle Göller Yöresi'nde susuz tarım için olmazsa olmazlardan birinin ada çayı olduğunu keşfettik. Tarımı arttığı sürece, her geçen gün Burdur ve Türkiye ekonomisine kazancı o denli büyük olacaktır" diye konuştu.

