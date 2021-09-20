Marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıktı

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

"Koronavirüsün yaygın olduğu bu dönemde sağlığımızı olumsuz etkileyecek bu durumdan dolayı şikayetçi oldum" diye konuşan Metin G., "Belki de bu eldiveni kullanan kişi veya kişiler pozitif idi. Migros'tan ayrılıp Marmaris Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundum, olayla ilgili ilçe Tarım Müdürlüğü'ne de şikayet dilekçesi verdim” dedi.