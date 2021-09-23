Marmaris'te MÖ. 6'ncı yüzyıla dayanan tarih gün yüzüne çıkıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Karia uygarlığının başkenti olarak bilinen M.Ö. 6'ncı yüzyıla dayanan Amos Antik şehrin gün yüzüne çıkarılması için sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında tanrıça Athena'ya adanmış kutsal alanın ortaya çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi. Proje Danışmanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer, "Bu sene bu noktadaki çalışmalarımız kesin olarak milattan önce 6'ncı yüzyıla kadar giden bir tarih, yani kısacası 2 bin 600 yıllık geçmişi olan kentin izlerini bize sunuyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası sponsorluğunda Marmaris Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen Amos Antik Kenti'ndeki arkeolojik çalışmalara devam ediliyor.

Turunç Mahallesi'nde bulunan antik kent ile aynı ismi taşıyan Amos Mevkii'nde kazılar sürdürülüyor. Geçen yıl yüzey araştırmasının birinci aşamasında başlayan kazılarda Athena Tapınağı ile çeşitli lahit, sikke ve tarihi eserler gün yüzüne çıkmaya başladı. Koronavirüs salgını ile ara verilen çalışmaların ikincisi bir ay önce başladı. Yüzeysel kazıları yerinde inceleme yapmak için gelen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey'e Proje Danışmanı MSKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer bilgilendirmede bulundu.