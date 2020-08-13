3

2. Nezaket, empati

İletişim halinde olduğumuz kişinin kanserle mücadele eden bir çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu yaşlı bir annesi olup olmadığını bilmiyoruz. Biz sağlıklıyken, onların sağlığı yerinde olmayabilir.