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Maskenin doğru şekilde takılması ve maskenin ellenmemesi Covid-19’dan korunma açısından oldukça önemli. Özellikle sıcak hava nedeniyle maskelerin doğru takılmadığının altını çizen Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, maske takmanın bir toplumsal sorumluluk olduğunu belirterek maske takmak için 3 önemli nedeni şöyle açıkladı...
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