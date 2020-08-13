<p>Maskenin doğru şekilde takılması ve maskenin ellenmemesi Covid-19’dan korunma açısından oldukça önemli. Özellikle sıcak hava nedeniyle maskelerin doğru takılmadığının altını çizen Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, maske takmanın bir toplumsal sorumluluk olduğunu belirterek maske takmak için 3 önemli nedeni şöyle açıkladı...<br></p>
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Maskenin doğru şekilde takılması ve maskenin ellenmemesi Covid-19’dan korunma açısından oldukça önemli. Özellikle sıcak hava nedeniyle maskelerin doğru takılmadığının altını çizen Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, maske takmanın bir toplumsal sorumluluk olduğunu belirterek maske takmak için 3 önemli nedeni şöyle açıkladı...

<p><strong>1. Kurallara, bilime saygı:</strong></p><p>Covid-19 taşıyıcısı olup olmadığımızı bilmiyoruz. İnsanlar bu hastalığı, belirti göstermeseler bile bulaştırabilirler.</p>
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1. Kurallara, bilime saygı:

Covid-19 taşıyıcısı olup olmadığımızı bilmiyoruz. İnsanlar bu hastalığı, belirti göstermeseler bile bulaştırabilirler.

<p><strong>2. Nezaket, empati</strong></p><p>İletişim halinde olduğumuz kişinin kanserle mücadele eden bir çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu yaşlı bir annesi olup olmadığını bilmiyoruz. Biz sağlıklıyken, onların sağlığı yerinde olmayabilir.</p>
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2. Nezaket, empati

İletişim halinde olduğumuz kişinin kanserle mücadele eden bir çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu yaşlı bir annesi olup olmadığını bilmiyoruz. Biz sağlıklıyken, onların sağlığı yerinde olmayabilir.

<p><strong>3. Toplum sağlığı, sorumluluk</strong></p><p>Yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız var. Covid-19’a karşı önlem almak hepimizi korur.</p>
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3. Toplum sağlığı, sorumluluk

Yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız var. Covid-19’a karşı önlem almak hepimizi korur.

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