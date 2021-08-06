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Pochettino, "Kulüp çalışıyor, tüm olasılıkları analiz ediyoruz. Messi hakkında yaşananları gördük. Şu anda tek hedefimiz Troyes karşısında lige galibiyetle başlamak. Başkanımız takımı iyileştirmek için çalışmalara devam ediyor. Eğer Messi'yi kadromuza katarsak, bu Mbappe'nin takımdan ayrılacağı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.