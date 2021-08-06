<p>Barcelona ile yollarını ayıran Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin hangi takıma gideceği merak ediliyor.</p>
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Barcelona ile yollarını ayıran Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin hangi takıma gideceği merak ediliyor.

<p>RMC Sport'un haberine göre, Fransız devi Paris Saint Germain, Messi ile görüşmelere başladı.&nbsp;</p>
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RMC Sport'un haberine göre, Fransız devi Paris Saint Germain, Messi ile görüşmelere başladı. 

<p>Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ise, sezon öncesi basın toplantısında bu konuda gelen soruları yanıtladı.</p>
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Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ise, sezon öncesi basın toplantısında bu konuda gelen soruları yanıtladı.

<p>Pochettino, kulübün duruma yakından ilgi duyduğunu doğruladı.</p>
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Pochettino, kulübün duruma yakından ilgi duyduğunu doğruladı.

<p>Pochettino,&nbsp;"Kulüp çalışıyor, tüm olasılıkları analiz ediyoruz. Messi hakkında yaşananları gördük. Şu anda tek hedefimiz Troyes karşısında lige galibiyetle başlamak. Başkanımız takımı iyileştirmek için çalışmalara devam ediyor. Eğer Messi'yi kadromuza katarsak, bu Mbappe'nin takımdan ayrılacağı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.</p>
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Pochettino, "Kulüp çalışıyor, tüm olasılıkları analiz ediyoruz. Messi hakkında yaşananları gördük. Şu anda tek hedefimiz Troyes karşısında lige galibiyetle başlamak. Başkanımız takımı iyileştirmek için çalışmalara devam ediyor. Eğer Messi'yi kadromuza katarsak, bu Mbappe'nin takımdan ayrılacağı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

<p>Fransız medyasında yer alan haberlere göre, PSG Messi'nin transfer için büyük çaba sarfederken görüşmeler olumlu ilerliyor.</p>
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Fransız medyasında yer alan haberlere göre, PSG Messi'nin transfer için büyük çaba sarfederken görüşmeler olumlu ilerliyor.

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