5
Pochettino, "Kulüp çalışıyor, tüm olasılıkları analiz ediyoruz. Messi hakkında yaşananları gördük. Şu anda tek hedefimiz Troyes karşısında lige galibiyetle başlamak. Başkanımız takımı iyileştirmek için çalışmalara devam ediyor. Eğer Messi'yi kadromuza katarsak, bu Mbappe'nin takımdan ayrılacağı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
- Aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu