Megan Fox ile yaşadığı ilişki gündemde: Machine Gun Kelly kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Machine Gun Kelly (MGK) sahne adıyla da bilinen Colson Baker, 22 Nisan 1990 tarihinde dünyaya gelen Amerikalı bir rapçi, şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu; alternatif hip hop ve rock'ın harmanı olan müzik tarzıyla tanınıyor. Son dönemde özellikle Megan Fox ile yaşadığı ilişki ile sık sık gündeme geliyor.
İşte Machine Gun Kelly hakkında tüm ayrıntılar…
Video Haberler
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Evlenmeyi kabul etmediği bahanesiyle Sinem'i katletti
- CHP'li vekil, Dar Hejiroke'yi Meclis'te söyledi
- Kağıt toplayıcılarının 'karton deposunda' yangın
- Play-off maçı öncesi büyük gerilim!
- AKP'li başkandan yurttaşa: 'Densizlik, hadsizlik yapma'
- İmza attı, e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı
- Kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu
- Hindistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 8 kişi öldü
- Nebati'ye göre ekonomi 'sürekli büyüyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Öz kızına cinsel saldırıda bulunan babaya tahliye
- Kadıköy Belediyesi'ne operasyon!
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 zam geldi
- Seçim ikinci tura kalırsa ne olur?
- Oylama yapıldı, 'NATO' kararı çıktı
- Bahçeli'den kürsüde 'gaf'
- Bir büyük zam haberi daha!
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Çarpıcı 'AKP' ayrıntısı: Yalnızca yüzde 4,2