Megan Fox ile yaşadığı ilişki gündemde: Machine Gun Kelly kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Baker; Houston, Teksas'ta 22 Nisan 1990'da misyoner bir ailede doğdu. Baker ve ailesi dünyanın her yerine gittiler ve yurt dışında Mısır ve Almanya'da evler aldılar. Hayatının ilk dört yılını Mısır'da geçirdiğinden dolayı İngilizce'den önce Arapça öğrendi.