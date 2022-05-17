Megan Fox ile yaşadığı ilişki gündemde: Machine Gun Kelly kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 02:15
<p><strong>Machine Gun Kelly</strong> (MGK) sahne adıyla da bilinen<strong> Colson Baker</strong>, 22 Nisan 1990 tarihinde dünyaya gelen Amerikalı bir <strong>rapçi, şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu</strong>; alternatif hip hop ve rock'ın harmanı olan müzik tarzıyla tanınıyor. Son dönemde özellikle <strong>Megan Fox</strong> ile yaşadığı ilişki ile sık sık gündeme geliyor.</p> <p>İşte Machine Gun Kelly hakkında tüm ayrıntılar…</p>

Machine Gun Kelly (MGK) sahne adıyla da bilinen Colson Baker, 22 Nisan 1990 tarihinde dünyaya gelen Amerikalı bir rapçi, şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu; alternatif hip hop ve rock'ın harmanı olan müzik tarzıyla tanınıyor. Son dönemde özellikle Megan Fox ile yaşadığı ilişki ile sık sık gündeme geliyor.

İşte Machine Gun Kelly hakkında tüm ayrıntılar…

<p>Baker; Houston, Teksas'ta 22 Nisan 1990'da misyoner bir ailede doğdu. Baker ve ailesi dünyanın her yerine gittiler ve yurt dışında Mısır ve Almanya'da evler aldılar. Hayatının ilk dört yılını Mısır'da geçirdiğinden dolayı İngilizce'den önce Arapça öğrendi.</p>

Baker; Houston, Teksas'ta 22 Nisan 1990'da misyoner bir ailede doğdu. Baker ve ailesi dünyanın her yerine gittiler ve yurt dışında Mısır ve Almanya'da evler aldılar. Hayatının ilk dört yılını Mısır'da geçirdiğinden dolayı İngilizce'den önce Arapça öğrendi.

<p>İlk dört Mixtape'i Stamp of Approval (2006), Homecoming (2008), 100 Words and Running (2010) ve Lace Up (2010)’ı çıkardıktan sonra ün kazandı.</p>

İlk dört Mixtape'i Stamp of Approval (2006), Homecoming (2008), 100 Words and Running (2010) ve Lace Up (2010)’ı çıkardıktan sonra ün kazandı.

<p>MGK Ağustos 2011'de Jimmy Lovine ve Sean "Diddy" Combs ile tanıştıktan sonra Interscope Records ve Bad Boy Records ile kayıt sözleşmesini imzaladı.</p>

MGK Ağustos 2011'de Jimmy Lovine ve Sean "Diddy" Combs ile tanıştıktan sonra Interscope Records ve Bad Boy Records ile kayıt sözleşmesini imzaladı.

<p>2011'in ortalarında MGK, Young and Reckless Clothing ile anlaştı.</p>

2011'in ortalarında MGK, Young and Reckless Clothing ile anlaştı.

<p><strong>Diskografi</strong></p> <p>2012: Half Naked &amp; Almost Famous (EP)</p> <p>2012: Lace Up</p> <p>2015: General Admission</p>

Diskografi

2012: Half Naked & Almost Famous (EP)

2012: Lace Up

2015: General Admission

<p>2017: Bloom</p> <p>2019: Hotel Diablo</p> <p>2020: Tickets to My Downfall</p>

2017: Bloom

2019: Hotel Diablo

2020: Tickets to My Downfall

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