Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder yaşadıklarını anlattı

Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman duygulanan Canan Ergüder, mücadelesini şu sözlerle anlattı;



"HAYATIMIN 10 SENESİNİ ALACAK..."

"Her şey yolunda gayet iyiyim. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Saçlarım çıkmaya başladı. Hormon baskılama tedavisi devam ediyor. Bu hayatımın beş senesini alacak. Belki bir beş sene daha... 10 sene..."

"Duş alırken fark ettim. O gece eve geç gelmiştim. Duş alırken lift kullanırım. İyi ki kullanmamaya karar vermişim. Sabun sayesinde fark ettim. Daha önce memede hissetmediğim bir şeydi. Sertti."