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"YAYLA TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ise ilçede lavanta üreticiliğinin yaygınlaşması için çeşitli bilimsel çalışmalar ve incelemeler yaptıklarını dile getirerek, "Bu yıl üretim parçalar halinde 150 dönümü geçmiş bulunmakta ve sonbaharda katlanarak devam edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle Köseçobanlı ve Bardat bölgesinde elma ve diğer meyve ağaçları çiçek döneminde tarımsal dondan etkilendi. Ürün almakta sıkıntı çeken çiftçilerimiz için de yayla turizmi açısından da önemli bir alternatif ürün" diye konuştu.