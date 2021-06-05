<p>Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine ilişkin yaptıkları araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, halkın yüzde 94'ü, enflasyonun TÜİK verilerinden daha fazla olduğunu düşünüyor.&nbsp;&nbsp;</p>
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Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine ilişkin yaptıkları araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, halkın yüzde 94'ü, enflasyonun TÜİK verilerinden daha fazla olduğunu düşünüyor.  

<p>Metropoll, katılımcılara "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonun yani hayat pahalığının geçen seneye göre yüzde 17 arttığını ilan etti. Sizin gözlemlerinize göre enflasyon yani hayat pahalılığı ne kadar artmıştır?" sorusunu yöneltti.</p>
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Metropoll, katılımcılara "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonun yani hayat pahalığının geçen seneye göre yüzde 17 arttığını ilan etti. Sizin gözlemlerinize göre enflasyon yani hayat pahalılığı ne kadar artmıştır?" sorusunu yöneltti.

<p>Metropoll CEO'su Özer Sencar, araştırmanın sonucunu şu sözlerle değerlendirdi:</p><p>TÜİK Mayıs ayı TÜFE enflasyonunu yüzde 17 olarak açıkladı.&nbsp;<br></p>
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Metropoll CEO'su Özer Sencar, araştırmanın sonucunu şu sözlerle değerlendirdi:

TÜİK Mayıs ayı TÜFE enflasyonunu yüzde 17 olarak açıkladı. 

<p>Halkın sadece yüzde 6'sı bu kanaatte. Halkın yüzde 60'ından fazlası ise enflasyonun yüzde 30'un üzerinde olduğunu düşünüyor.<br></p>
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Halkın sadece yüzde 6'sı bu kanaatte. Halkın yüzde 60'ından fazlası ise enflasyonun yüzde 30'un üzerinde olduğunu düşünüyor.

<p>Özer Sencar'ın paylaştığı verilere göre, yüzde 5,8 enflasyonunu yüzde 17 ve daha az olduğunu düşünüyor.<br></p>
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Özer Sencar'ın paylaştığı verilere göre, yüzde 5,8 enflasyonunu yüzde 17 ve daha az olduğunu düşünüyor.

<p>Yüzde 17-30 arasında olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 20,7, yüzde 30-40 arasında olduğunu düşünenler yüzde 19,3, yüzde 40'dan daha fazla diyenler ise yüzde 42,8 oldu. Yüzde 11,4 ise yanıt vermedi.<br></p>
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Yüzde 17-30 arasında olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 20,7, yüzde 30-40 arasında olduğunu düşünenler yüzde 19,3, yüzde 40'dan daha fazla diyenler ise yüzde 42,8 oldu. Yüzde 11,4 ise yanıt vermedi.

<p>İşte Metropoll Araştırma'nın yayımladığı veriler...</p>
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İşte Metropoll Araştırma'nın yayımladığı veriler...

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