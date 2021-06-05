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Metropoll, katılımcılara "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonun yani hayat pahalığının geçen seneye göre yüzde 17 arttığını ilan etti. Sizin gözlemlerinize göre enflasyon yani hayat pahalılığı ne kadar artmıştır?" sorusunu yöneltti.