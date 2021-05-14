<p><strong>Rıdvan Yılmaz</strong></p><p>Beşiktaş’ta forma giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Rıdvan Yılmaz, Şenol Güneş’in Caner Erkinden istediği performansı alamaması üzerinde EURO 2020 kadrosuna dahil edildi.</p>
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Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş’ta forma giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Rıdvan Yılmaz, Şenol Güneş’in Caner Erkinden istediği performansı alamaması üzerinde EURO 2020 kadrosuna dahil edildi.

<p><strong>Taylan Antalyalı</strong></p><p>Galatasaray’da forma giyen 26 yaşındaki başarılı oyuncu Taylan Antalyalı, Şenol Güneş tarafından ikinci defa milli takım kadrosuna davet edildi.</p>
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Taylan Antalyalı

Galatasaray’da forma giyen 26 yaşındaki başarılı oyuncu Taylan Antalyalı, Şenol Güneş tarafından ikinci defa milli takım kadrosuna davet edildi.

<p><strong>Kerem Aktürkoğlu</strong></p><p>Galatasaray’da forma giyen ve başarılı performansı sayesinde dikkatleri üzerine çeken Aktürkoğlu, Şenol Güneş tarafından ilk defa kadroya dahil edildi. 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 6 gol, 2 asitlik performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.</p>
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Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray’da forma giyen ve başarılı performansı sayesinde dikkatleri üzerine çeken Aktürkoğlu, Şenol Güneş tarafından ilk defa kadroya dahil edildi. 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 6 gol, 2 asitlik performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

<p><strong>Halil Dervişoğlu</strong></p><p>Galatasaray’a kiralık olarak forma giyen genç oyuncu Halil Dervişoğlu, Milli Takım’daki forvet boşluğundan faydalanarak EURO 2020 kamp kadrosuna dahil edildi. 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu, Galatasaray’da bu sezon 11 maçta forma giydi.</p>
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Halil Dervişoğlu

Galatasaray’a kiralık olarak forma giyen genç oyuncu Halil Dervişoğlu, Milli Takım’daki forvet boşluğundan faydalanarak EURO 2020 kamp kadrosuna dahil edildi. 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu, Galatasaray’da bu sezon 11 maçta forma giydi.

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