3

Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray’da forma giyen ve başarılı performansı sayesinde dikkatleri üzerine çeken Aktürkoğlu, Şenol Güneş tarafından ilk defa kadroya dahil edildi. 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 6 gol, 2 asitlik performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.