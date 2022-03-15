Musk, Putin'e meydan okuyan bir tweet attı: İşte detaylar!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de geçtiğimiz haftalarda Musk ile görüştüğünü açıklamış, “Ukrayna’yı sözleri ve eylemleriyle desteklediği için ona minnettarım. Gelecek hafta, yok edilen şehirler için başka bir Starlink sistemi grubu alacağız.” demişti.

