Musk, Putin'e meydan okuyan bir tweet attı: İşte detaylar!

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 13:02
Musk, Putin'e meydan okuyan bir tweet attı: İşte detaylar!

Elon Musk, Putin’e meydan okudu: Teke tek kapışalım!

Musk, Putin'e meydan okuyan bir tweet attı: İşte detaylar!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e adeta meydan okudu.

Musk, Putin'e meydan okuyan bir tweet attı: İşte detaylar!

Musk, Twitter'dan yaptığı son paylaşımda, Putin'i 'teke tek düelloya' çağırdı.

Musk, Putin'e meydan okuyan bir tweet attı: İşte detaylar!

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından Putin'e Ukrayna için meydan okudu.

Musk, Putin'e meydan okuyan bir tweet attı: İşte detaylar!

Sosyal medya platformu Twitter hesabından Putin'i etiketleyen Musk:

"Putin'e tek tek dövüş için meydan okuyorum. Bahisler Ukrayna için!" yazdı.

Musk, Putin'e meydan okuyan bir tweet attı: İşte detaylar!

Musk paylaşımında Putin’in adını Rusça, Ukrayna’yı ise Ukraynaca yazdı.

Musk, Putin'e meydan okuyan bir tweet attı: İşte detaylar!

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın paylaşımına 1 saat içinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Musk, Putin'e meydan okuyan bir tweet attı: İşte detaylar!

Twitter’da ses getiren bu hamlesinin ardından, Kremlin’in hesabını etiketleyerek,

“Kabul ediyor musun?” diye sordu.

Musk, Putin'e meydan okuyan bir tweet attı: İşte detaylar!

Elon Musk, geçen hafta Ukrayna´nın internet altyapısının kesintiye uğramaması için Starlink uydu terminalleri göndermişti. 

Musk, Putin'e meydan okuyan bir tweet attı: İşte detaylar!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de geçtiğimiz haftalarda Musk ile görüştüğünü açıklamış, “Ukrayna’yı sözleri ve eylemleriyle desteklediği için ona minnettarım. Gelecek hafta, yok edilen şehirler için başka bir Starlink sistemi grubu alacağız.” demişti.

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