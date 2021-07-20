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"HERKESTEN DUA BEKLİYORUM"

Eşi Burak Aykaç cenaze namazı öncesinde hastanede yatan kızı için dua isteyerek, "Meleğim gitti, dünyanın en iyi insanıydı, çorabıma kadar ütülerdi, benim bülbülüm gitti. Ona albüm nasip olmadı, hatta bagajı doldurduk, ona videolar çekecektik köyde, olmadı. O da çok hevesliydi, bende öyle, olmadı. Çocuğu çok kötü durumda şu anda, herkesten dua bekliyorum" dedi.

Törene katılan Erdal Erzincan, "İkisi de dünya tatlısı, dünya iyisi, ben bu kadar paylaşımcı birliktelik görmedim. Böyle bir köz kimsenin başına, yüreğine düşmesin. Maalesef böyle bir acıyla baş başa kaldık" diye konuştu. Cenaze namazı öncesi Yeliz Aykaç'ın tabutu başında saz çalarak deyişler okundu. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeliz Aykaç Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.