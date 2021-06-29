Demirel, bugün Siteler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Armutalan Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Demirel'in cenazesine eşi Melike, oğlu Sun ve kızı Sara Demirel ile torunu Alara Tezcan'ın yanı sıra Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve mahalleden komşuları katıldı. Cenazeden sinema ve tiyatro camiasından kimsenin olmadığı görüldü.
Komşusu Metin Ergül ise, “İnsanlara karşı çok saygılı, nazik ve ters köşe yatırmayı severdi. Doğayı, hayvanları ve insanları çok severdi. Komşuluk ilişkileri örnek gösterilirdi. Adam gibi adamdı. Sanatçı dostlarının arayıp sorduğuna şahit olmadım ama sürekli anılarından bahsederdi. Hep beraber oyun oynadıkları arkadaşlarla anılarını konuşurduk. Mekânı cennet olsun" ifadesini kullandı.
İstanbul'da 13 Mart 1944'te dünyaya gelen Ali Demirel, Levent Kırca ve Oya Başar'ın bir döneme damga vuran 'Olacak O Kadar' komedi programında yer aldı. Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Demirel, sinemada birçok karakteri canlandırdı. Marmaris'te evi bulunan ve İstanbul'a sürekli gelip giden Demirel, 2 çocuk ve 1 torun sahibiydi.
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