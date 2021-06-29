4

Komşusu Metin Ergül ise, “İnsanlara karşı çok saygılı, nazik ve ters köşe yatırmayı severdi. Doğayı, hayvanları ve insanları çok severdi. Komşuluk ilişkileri örnek gösterilirdi. Adam gibi adamdı. Sanatçı dostlarının arayıp sorduğuna şahit olmadım ama sürekli anılarından bahsederdi. Hep beraber oyun oynadıkları arkadaşlarla anılarını konuşurduk. Mekânı cennet olsun" ifadesini kullandı.

