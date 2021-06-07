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PEKER, FAİZLERİN BİLE ÖDENMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Peker, dün yayımladığı 9. videosunda "Bu Pambukören var ya, biz gazeteyi bastık, Aydın Doğan kargaşadan korktu, yerleri verdi 750 milyon dolara. Aslında bir tanesi o kadar ederdi ama hepsini o paraya aldı. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Bu sahtekar 750 milyon doların hiçbirini ödemedi biliyor musunuz, faizlerini bile ödemedi" dedi.
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