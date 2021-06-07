<p>Sedat Peker'in Doğan Yayın Holding'i Ziraat Bankası kredisiyle satın alan Demirören'in borcunu ödemediğini söylemesi sonrası öğrenciler "Ben de #KYKBorcumuÖdemiyorum" paylaşımları yaptı.</p>
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Sedat Peker'in Doğan Yayın Holding'i Ziraat Bankası kredisiyle satın alan Demirören'in borcunu ödemediğini söylemesi sonrası öğrenciler "Ben de #KYKBorcumuÖdemiyorum" paylaşımları yaptı.

<p><strong>PEKER, FAİZLERİN BİLE ÖDENMEDİĞİNİ SÖYLEDİ</strong></p><p>Peker, dün yayımladığı 9. videosunda "Bu Pambukören var ya, biz gazeteyi bastık, Aydın Doğan kargaşadan korktu, yerleri verdi 750 milyon dolara. Aslında bir tanesi o kadar ederdi ama hepsini o paraya aldı. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Bu sahtekar 750 milyon doların hiçbirini ödemedi biliyor musunuz, faizlerini bile ödemedi" dedi.</p>
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PEKER, FAİZLERİN BİLE ÖDENMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Peker, dün yayımladığı 9. videosunda "Bu Pambukören var ya, biz gazeteyi bastık, Aydın Doğan kargaşadan korktu, yerleri verdi 750 milyon dolara. Aslında bir tanesi o kadar ederdi ama hepsini o paraya aldı. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Bu sahtekar 750 milyon doların hiçbirini ödemedi biliyor musunuz, faizlerini bile ödemedi" dedi.

<p>Pek çok sosyal medya kullanıcısı “Madem Demirören ödemiyor, o zaman ben de KYK borcumu ödemiyorum”, “Demirören’den veya bir gecede milyonlarca TL vergisi silinen yandaş şirketlerden tahsil etsinler” diyerek tepki gösterdi.<br></p>
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Pek çok sosyal medya kullanıcısı “Madem Demirören ödemiyor, o zaman ben de KYK borcumu ödemiyorum”, “Demirören’den veya bir gecede milyonlarca TL vergisi silinen yandaş şirketlerden tahsil etsinler” diyerek tepki gösterdi.

<p><strong>İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI:</strong></p>
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İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI:

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