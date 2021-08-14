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Yılda bir gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun çok özel bir gökyüzü olayı olduğunu ifade eden Astronom Hasan Çetres ise gece boyunca hem Jüpiter ve Satürn gezegenlerini hem de bir saat içerisinde ortalama 70 ila 80 göktaşını gözlemleme imkanı bulduklarını söyledi.

Etkinliğe yoğun bir ilgi olduğunu dile getiren Çetres, "Bulunduğumuz alan meteor yağmurunu gözlemlemek için çok uygun bir yer. Katılımcıların yoğun bir ilgisi var. Etkinliği düzenleyen Gürpınar Belediyesine ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim." dedi.

Fotoğraf eğitmeni ve sanatçısı Murat Cacim de böyle güzel bir etkinlikte fotoğrafçılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak uygulamalı eğitimden sonra Samanyolu Galaksisi ve meteor yağmurunu fotoğrafladıklarını aktardı.

Fotoğraf meraklısı Tuba Orman da etkinlikte gece fotoğrafçılığı konusunda bir çok deneyim elde ettiğini ve emeği geçenlere teşekkür etti.