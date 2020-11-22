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52 yaşındaki Anurak Jeantawanich Bangkok'taki hükümet karşıtı gösteriler sırasında polisleri ittiriyor. "Tehlikenin geldiğini sezebiliyordum" diyor Jeantawanich. "Her birinin gözlerinin içine baktım ve burada birçok genç öğrencinin ve kızın olduğunu, daha fazla yaklaşmamalarını söyledim."

Bangkok, Tayland. 16 Ekim 2020. REUTERS/Jorge Silva