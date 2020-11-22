"Christoph Giessen" isimli kurtarma helikopterinde Doktor Katharina Franz ve sağlık görevlisi Andreas Hankel bir hastayı hayata döndürmeye çalışıyor. Hasta Almanya'nın Hanau kentindeki klinikten, yüksek derecede bulaşıcı koronavirüs hastaları için özel olarak hazırlanan "IsoArk" izolasyon merkezine taşınıyor. 16 Nisan 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach
52 yaşındaki Anurak Jeantawanich Bangkok'taki hükümet karşıtı gösteriler sırasında polisleri ittiriyor. "Tehlikenin geldiğini sezebiliyordum" diyor Jeantawanich. "Her birinin gözlerinin içine baktım ve burada birçok genç öğrencinin ve kızın olduğunu, daha fazla yaklaşmamalarını söyledim."
Bangkok, Tayland. 16 Ekim 2020. REUTERS/Jorge Silva
George Floyd'un Minneapolis'te gözaltında iken ölmesi nedeniyle Londra'da gerçekleşen Black Lives Matter eylemleri sırasında protestocu Patrick Hutchinson yaralanmış bir karşı protestocuyu Waterloo İstasyonu yakınlarında güvenli bir alana taşıyor. Londra, İngiltere, 13 Haziran 2020
REUTERS/Dylan Martinez
Video Haberler
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
- AKP destekçisi kadını sus pus eden soru!