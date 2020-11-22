<p>ABD Başkanı Donald Trump 24 Eylül 2020'de Jacksonville, Florida'daki Cecil Havaalanı'ndaki mitingde konuşuyor. REUTERS/Tom Brenner<br></p>
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ABD Başkanı Donald Trump 24 Eylül 2020'de Jacksonville, Florida'daki Cecil Havaalanı'ndaki mitingde konuşuyor. REUTERS/Tom Brenner

<p>"Christoph Giessen" isimli kurtarma helikopterinde Doktor Katharina Franz ve sağlık görevlisi Andreas Hankel bir hastayı hayata döndürmeye çalışıyor. Hasta Almanya'nın Hanau kentindeki klinikten, yüksek derecede bulaşıcı koronavirüs hastaları için özel olarak hazırlanan "IsoArk" izolasyon merkezine taşınıyor. 16 Nisan 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach<br></p>
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"Christoph Giessen" isimli kurtarma helikopterinde Doktor Katharina Franz ve sağlık görevlisi Andreas Hankel bir hastayı hayata döndürmeye çalışıyor. Hasta Almanya'nın Hanau kentindeki klinikten, yüksek derecede bulaşıcı koronavirüs hastaları için özel olarak hazırlanan "IsoArk" izolasyon merkezine taşınıyor. 16 Nisan 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach

<p>Lübnanlı bir asker Beyrut'un liman bölgesindeki patlamanın gerçekleştiği alanda molozların arasında yürüyor. 7 Ağustos 2020. REUTERS/Mohamed Azakir<br></p>
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Lübnanlı bir asker Beyrut'un liman bölgesindeki patlamanın gerçekleştiği alanda molozların arasında yürüyor. 7 Ağustos 2020. REUTERS/Mohamed Azakir

<p>Minneapolis'te gözaltında iken hayatını kaybeden George Floyd'un ardından gerçekleşen gösteriler sürerken protestocular polis merkezinin kapısını ateşe veriyor. 28 Mayıs 2020. REUTERS/Carlos Barria<br></p>
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Minneapolis'te gözaltında iken hayatını kaybeden George Floyd'un ardından gerçekleşen gösteriler sürerken protestocular polis merkezinin kapısını ateşe veriyor. 28 Mayıs 2020. REUTERS/Carlos Barria

<p>En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Brad Pitt, 92. Akademi Ödülleri sonrasında Governors Ball partisinde Oscar heykelciğine adını yazdırıyor. Los Angeles, Kaliforniya, 9 Şubat 2020. REUTERS/Eric Gaillard<br></p>
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En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Brad Pitt, 92. Akademi Ödülleri sonrasında Governors Ball partisinde Oscar heykelciğine adını yazdırıyor. Los Angeles, Kaliforniya, 9 Şubat 2020. REUTERS/Eric Gaillard

<p>İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde emekliye ayrılmış cruise gemilerinin sökümünü gösteren bir drone fotoğrafı.&nbsp;</p><p>2 Ekim 2020. REUTERS/Ümit Bektaş</p>
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İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde emekliye ayrılmış cruise gemilerinin sökümünü gösteren bir drone fotoğrafı. 

2 Ekim 2020. REUTERS/Ümit Bektaş

<p>Yunanistan Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında gerçekleşen yangın sonrasında eşyalarını taşıyan bir göçmen.&nbsp; 9 Eylül 2020. REUTERS/Elias Marcou<br></p>
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Yunanistan Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında gerçekleşen yangın sonrasında eşyalarını taşıyan bir göçmen.  9 Eylül 2020. REUTERS/Elias Marcou

<p>Bir çocuk, Champ de Mars'taki çatışma sırasında silahını doğrultmuş Haiti Ulusal Polisi üniforması giyen bir adama eliyle işaret ediyor. Champ de Mars, Port-au-Prince, Haiti. 23 Şubat 2020. REUTERS/Andres Martinez Casares<br></p>
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Bir çocuk, Champ de Mars'taki çatışma sırasında silahını doğrultmuş Haiti Ulusal Polisi üniforması giyen bir adama eliyle işaret ediyor. Champ de Mars, Port-au-Prince, Haiti. 23 Şubat 2020. REUTERS/Andres Martinez Casares

<p>Quezaltepeque, El Salvador'daki hapisanede bir medya turu sırasında çete üyeleri tek bir hücre içerisinde görülüyor. Quezaltepeque, El Salvador, 4 Eylül 2020. REUTERS/Jose Cabezas<br></p>
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Quezaltepeque, El Salvador'daki hapisanede bir medya turu sırasında çete üyeleri tek bir hücre içerisinde görülüyor. Quezaltepeque, El Salvador, 4 Eylül 2020. REUTERS/Jose Cabezas

<p>Pembe pamuk şekeri çimi tarlasında bir kadın arkadaşı makyajını tazelerken selfie çekiyor.&nbsp; Hanam, Güney Kore, 13 Ekim 2020. REUTERS/Kim Hong-Ji<br></p>
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Pembe pamuk şekeri çimi tarlasında bir kadın arkadaşı makyajını tazelerken selfie çekiyor.  Hanam, Güney Kore, 13 Ekim 2020. REUTERS/Kim Hong-Ji

<p>St. Louis Belediye Başkanı Lyda Krewson'a karşı düzenlenen eylemler sırasında Patricia McCloskey ve eşi Mark McCloskey mahallelerine giren protestoculara silahlarını doğrultuyor. St. Louis, Missouri, 28 Haziran 2020. REUTERS/Lawrence Bryant<br></p>
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St. Louis Belediye Başkanı Lyda Krewson'a karşı düzenlenen eylemler sırasında Patricia McCloskey ve eşi Mark McCloskey mahallelerine giren protestoculara silahlarını doğrultuyor. St. Louis, Missouri, 28 Haziran 2020. REUTERS/Lawrence Bryant

<p>Havadan çekilmiş bu fotoğrafta New York'un Hart Adası'Nda koronavirüs salgını sırasında gömülen insanlar görülüyor.&nbsp;</p><p>9 Eylül 2020. REUTERS/Lucas Jackson</p>
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Havadan çekilmiş bu fotoğrafta New York'un Hart Adası'Nda koronavirüs salgını sırasında gömülen insanlar görülüyor. 

9 Eylül 2020. REUTERS/Lucas Jackson

<p>Güçlü rüzgarlar Currowan Yangını'ndan kül ve dumanı Yeni Güney Galler'deki Nowra'ya doğru sürüklerken Nancy Allen ve Brian Allen evlerinin önünde duruyor.&nbsp;</p><p>Nowra, Yeni Güney Galler, 4 Ocak 2020. REUTERS/Tracey Nearmy</p>
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Güçlü rüzgarlar Currowan Yangını'ndan kül ve dumanı Yeni Güney Galler'deki Nowra'ya doğru sürüklerken Nancy Allen ve Brian Allen evlerinin önünde duruyor. 

Nowra, Yeni Güney Galler, 4 Ocak 2020. REUTERS/Tracey Nearmy

<p>Koronavirüs salgını sırasında Burnley Genel Hastanesi'ndeki Kadın ve Yeni Doğan Merkezi'nde&nbsp;hemşire Kirsty Hartley prematüre olarak yeni doğan Theo Anderson'u annesi Kisty Anderson'un kollarına veriyor. Burnley, Doğu Lancashire, İngiltere, 15 Mayıs 2020. REUTERS/Hannah McKay</p>
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Koronavirüs salgını sırasında Burnley Genel Hastanesi'ndeki Kadın ve Yeni Doğan Merkezi'nde hemşire Kirsty Hartley prematüre olarak yeni doğan Theo Anderson'u annesi Kisty Anderson'un kollarına veriyor. Burnley, Doğu Lancashire, İngiltere, 15 Mayıs 2020. REUTERS/Hannah McKay

<p>52 yaşındaki Anurak Jeantawanich Bangkok'taki hükümet karşıtı gösteriler sırasında polisleri ittiriyor. "Tehlikenin geldiğini sezebiliyordum" diyor Jeantawanich. "Her birinin gözlerinin içine baktım ve burada birçok genç öğrencinin ve kızın olduğunu, daha fazla yaklaşmamalarını söyledim."</p><p>Bangkok, Tayland. 16 Ekim 2020. REUTERS/Jorge Silva</p>
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52 yaşındaki Anurak Jeantawanich Bangkok'taki hükümet karşıtı gösteriler sırasında polisleri ittiriyor. "Tehlikenin geldiğini sezebiliyordum" diyor Jeantawanich. "Her birinin gözlerinin içine baktım ve burada birçok genç öğrencinin ve kızın olduğunu, daha fazla yaklaşmamalarını söyledim."

Bangkok, Tayland. 16 Ekim 2020. REUTERS/Jorge Silva

<p>Bir sörfçü gün batımından sonra sörf yaparken dalgaları havalandırıyor.</p><p>Cardiff, Kaliforniya, 7 Ocak 2020. REUTERS/Mike Blake</p>
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Bir sörfçü gün batımından sonra sörf yaparken dalgaları havalandırıyor.

Cardiff, Kaliforniya, 7 Ocak 2020. REUTERS/Mike Blake

<p>George Floyd'un Minneapolis'te gözaltında iken ölmesi nedeniyle Londra'da gerçekleşen Black Lives Matter eylemleri sırasında&nbsp; protestocu Patrick Hutchinson yaralanmış bir karşı protestocuyu Waterloo İstasyonu yakınlarında güvenli bir alana taşıyor. Londra, İngiltere, 13 Haziran 2020</p><p>REUTERS/Dylan Martinez</p>
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George Floyd'un Minneapolis'te gözaltında iken ölmesi nedeniyle Londra'da gerçekleşen Black Lives Matter eylemleri sırasında  protestocu Patrick Hutchinson yaralanmış bir karşı protestocuyu Waterloo İstasyonu yakınlarında güvenli bir alana taşıyor. Londra, İngiltere, 13 Haziran 2020

REUTERS/Dylan Martinez

<p>Billie Eilish 62. Grammy Ödülleri'ne geliyor.&nbsp;</p><p>Los Angeles, Kaliforniya, 26 Ocak 2020. REUTERS/Mike Blake</p>
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Billie Eilish 62. Grammy Ödülleri'ne geliyor. 

Los Angeles, Kaliforniya, 26 Ocak 2020. REUTERS/Mike Blake

<p>Kentlerde ve turistik bölgelerde artan makak nüfusunu kontrol altına almak için Ulusal Parklar Müdürlüğü tarafından kısırlaştırılan maymunlar ameliyat sonrasında uyuşturulmuş halde yatıyor.&nbsp;</p><p>Lopburi, Tayland, 22 Haziran 2020. REUTERS/Jorge Silva</p>
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Kentlerde ve turistik bölgelerde artan makak nüfusunu kontrol altına almak için Ulusal Parklar Müdürlüğü tarafından kısırlaştırılan maymunlar ameliyat sonrasında uyuşturulmuş halde yatıyor. 

Lopburi, Tayland, 22 Haziran 2020. REUTERS/Jorge Silva

<p>Meksika'dan ABD'ye bot ile geçen bir grup göçmen Rio Grande nehrinin kıyılarına tırmanıyor.&nbsp;</p><p>Los Ebanos, Teksas, 8 Mayıs 2019. REUTERS/Adrees Latif</p>
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Meksika'dan ABD'ye bot ile geçen bir grup göçmen Rio Grande nehrinin kıyılarına tırmanıyor. 

Los Ebanos, Teksas, 8 Mayıs 2019. REUTERS/Adrees Latif

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