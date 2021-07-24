<p>TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı etkinlikleri kapsamında gazetecilerle halı sahada futbol oynadı.</p>
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı etkinlikleri kapsamında gazetecilerle halı sahada futbol oynadı.

<p>Çorlu ilçesindeki halı sahada yapılan maçta Mustafa Şentop'un takımında AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AKP İl Başkanı Mestan Özcan da yer aldı. Zaman zaman çekişmeli geçen karşılaşmada Şentop, 3 gol attı. Şentop'un takımı, gazetecilerin takımını 9-3 yendi.</p>
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Çorlu ilçesindeki halı sahada yapılan maçta Mustafa Şentop'un takımında AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AKP İl Başkanı Mestan Özcan da yer aldı. Zaman zaman çekişmeli geçen karşılaşmada Şentop, 3 gol attı. Şentop'un takımı, gazetecilerin takımını 9-3 yendi.

<p>Maç sonrası, gazetecilerle bol bol sohbet eden Şentop, "Dostluk kazandı. Güzel bir maç oldu, hem gazeteci arkadaşlarımız ile bir araya geldik hem de futbol oynayarak stres attık" dedi.</p>
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Maç sonrası, gazetecilerle bol bol sohbet eden Şentop, "Dostluk kazandı. Güzel bir maç oldu, hem gazeteci arkadaşlarımız ile bir araya geldik hem de futbol oynayarak stres attık" dedi.

<p>TBMM Başkanı Şentop, karşılaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Basın Bayramı'nda Tekirdağ'da görev yapan gazeteci arkadaşlarımız ve protokol üyeleriyle Çorlu'da halı saha maçı yaptık. Dostluk kazandı. Bu vesileyle tüm basın çalışanlarımızın Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.</p>
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TBMM Başkanı Şentop, karşılaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Basın Bayramı'nda Tekirdağ'da görev yapan gazeteci arkadaşlarımız ve protokol üyeleriyle Çorlu'da halı saha maçı yaptık. Dostluk kazandı. Bu vesileyle tüm basın çalışanlarımızın Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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