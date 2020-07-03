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Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 3 ay boyunca
Sultanahmet’te kapalı kalan mağazanın deposundaki halıların bir çoğu nemlendi.
İş yeri sahibi ise bu soruna ilginç bir çözüm bularak halıları etraftaki
arabaların ve çatıların üzerine serdi. Havadan çekilen görüntülerde onlarca
arabaların üzerine kırmızı halılar dikkat çekti.
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