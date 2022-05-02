Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusunu açıkladılar

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:07
<p>Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayınladığı raporda Süper Lig'de forma giyen oyunculardan en pahalı isimleri de derledi. Türkiye'nin en pahalı 10 oyuncusu...</p>

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayınladığı raporda Süper Lig'de forma giyen oyunculardan en pahalı isimleri de derledi. Türkiye'nin en pahalı 10 oyuncusu...

<p>10. ABDÜLKADİR ÖMÜR | Trabzonspor | Değeri: 9 milyon Euro</p>

10. ABDÜLKADİR ÖMÜR | Trabzonspor | Değeri: 9 milyon Euro

<p>9. MERGIM BERISHA | Fenerbahçe | Değeri: 9.2 milyon Euro</p>

9. MERGIM BERISHA | Fenerbahçe | Değeri: 9.2 milyon Euro

<p>8. UĞURCAN ÇAKIR | Trabzonspor | Değeri: 9.3 milyon Euro</p>

8. UĞURCAN ÇAKIR | Trabzonspor | Değeri: 9.3 milyon Euro

<p>7. FERDİ KADIOĞLU | Fenerbahçe | Değeri: 9.7 milyon Euro</p>

7. FERDİ KADIOĞLU | Fenerbahçe | Değeri: 9.7 milyon Euro

<p>6. BERKAN KUTLU | Galatasaray | Değeri: 10.4 milyon Euro</p>

6. BERKAN KUTLU | Galatasaray | Değeri: 10.4 milyon Euro

<p>5. OLIMPIU MORUTAN | Galatasaray | Değeri: 10.7 milyon Euro</p>

5. OLIMPIU MORUTAN | Galatasaray | Değeri: 10.7 milyon Euro

<p>4. ATTILA SZALAI | Fenerbahçe | Değeri: 13.4 milyon Euro</p>

4. ATTILA SZALAI | Fenerbahçe | Değeri: 13.4 milyon Euro

<p>3. ALEXANDRU CICALDAU | Galatasaray | Değeri: 13.8 milyon Euro</p>

3. ALEXANDRU CICALDAU | Galatasaray | Değeri: 13.8 milyon Euro

<p>2. VICTOR NELSSON | Galatasaray | Değeri: 14.1 milyon Euro</p>

2. VICTOR NELSSON | Galatasaray | Değeri: 14.1 milyon Euro

<p>1. KEREM AKTÜRKOĞLU | Galatasaray | Değeri: 20.3 milyon Euro</p>

1. KEREM AKTÜRKOĞLU | Galatasaray | Değeri: 20.3 milyon Euro

kerem aktürkoğlu ferdi kadıoğlu süper lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler