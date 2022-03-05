Sürrealist yönetmen Luis Bunuel ve filmleri

Bunuel, orijinal ismi Un Chien Andalou olan Bir Endülüs Köpeği isimli filmi ile sinema tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Yalnızca 16 dakikalık bu kısa filmin senaryosu, Dali ve Bunuel’in rüyalarında gördüklerini birbirlerine anlatmasıyla ortaya çıkmıştır.

1929 yılında Paris’te çektikleri bu filmin asıl amacı mantıkla, olay örgüsüyle ve oluş sırasıyla açıklaması yapılamayacak, gündelik hayatla, kültürel bağlarla ve psikolojik yaklaşımlarla anlam yüklenemeyecek bir yapıt ortaya koymaktır. Bu nedenle, Bir Endülüs Köpeği, ilk deneysel film kabul edilmektedir.

Bunuel ve Dali filmde aynı zamanda kamera önüne geçerek oyunculuk da yapmışlardır. Siyah beyaz ve sessiz, ufuk açan bu film Bunuel sineması ile tanışmak isteyenler için en doğru tercih.