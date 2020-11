2

"Uçurtmayı Vurmasınlar" (Don't Let Them Shoot the Kite) - 1989

Yönetmen: Tunç Başaran

Oyuncular: Ozan Bilen, Nur Sürer, Füsun Demirel, Rozet Hubeş, Sevgi Sakarya, Güzin Özipek, Güzin Özyağcılar, Meral Çetinkaya

"Uçurtmayı Vurmasınlar", yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı 1989 yapımı uzun metrajlı Türk sinema filmi. Çekimleri Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde gerçekleşen film, 62. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Akademi Ödülü aday adayı olarak seçildi.

Filmde, beş yaşındaki bir çocuğun gözüyle kadınlar hapishanesinin ve sevginin öyküsü anlatılır.