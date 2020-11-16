"Susuz Yaz" (Dry Summer) - 1964
Yönetmen: Metin Erksan
Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Ulvi Doğan, Erol Taş, Hakkı Haktan
"Susuz Yaz" 1963 yapımı dramatik Türk filmi. Yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı filmin senaryosunu yine Erksan, Necati Cumalı'nın 1962'de yazdığı aynı adlı hikâyesinden uyarlayıp yazdı. Filmin başlıca rollerinde Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve aynı zamanda filmin yapımcısı da olan Ulvi Doğan oynadı. Hülya Koçyiğit'in sinemadaki ilk filmi olan "Susuz Yaz", aynı zamanda Erol Taş'ın figüran değil de başrol oyuncusu olarak oynadığı ilk filmidir. Filmin özgün müziğini Yunanistan'ın Akademi Ödüllü bestecisi Manos Hacidakis besteledi. Hacidakis aynı yıl "Topkapı" filminin müziğini de yapmıştı.
Çekimleri Necati Cumalı'nın hikâyesinin geçtiği yerde, yani İzmir'in Urla ilçesinin Bademler köyünde 9 ayda gerçekleştirilen film susuzluk ve kadınsızlık temasını işler. Necati Cumalı'nı avukatlık yaptığı yıllardaki gözlemlerine dayanan bu psikolojik-toplumsal filmde çiftçi Osman (Erol Taş) arazisinde çıkan suyu kendi başına sahiplenmek ister, ancak suya ihtiyaçları olan diğer köylüleri karşısına alır. Bu çatışmada hapse düşen kardeşi Hasan'ın (Ulvi Doğan) karısı Bahar'a da (Hülya Koçyiğit) göz koyar.
Türkiye'de sansür engeline takılan, bu nedenle de ilk gösterimi Haziran 1964'te Berlin Film Festivali'nde yapılan "Susuz Yaz", bu festivalin büyük ödülü olan Altın Ayı'yı kazanmış ve Türk sinema tarihinde uluslararası ödül kazanan ilk film olmuştur.
"Uçurtmayı Vurmasınlar" (Don't Let Them Shoot the Kite) - 1989
Yönetmen: Tunç Başaran
Oyuncular: Ozan Bilen, Nur Sürer, Füsun Demirel, Rozet Hubeş, Sevgi Sakarya, Güzin Özipek, Güzin Özyağcılar, Meral Çetinkaya
"Uçurtmayı Vurmasınlar", yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı 1989 yapımı uzun metrajlı Türk sinema filmi. Çekimleri Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde gerçekleşen film, 62. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Akademi Ödülü aday adayı olarak seçildi.
Filmde, beş yaşındaki bir çocuğun gözüyle kadınlar hapishanesinin ve sevginin öyküsü anlatılır.
"Piano Piano Bacaksız" (Piano Piano Kid) - 1992
Yönetmen: Tunç Başaran
Oyuncular: Rutkay Aziz, Emin Sivas, Meriç Başaran, Serap Aksoy, Yaman Okay, Meral Çetinkaya, Ayşegül Ünsal
"Piano Piano Bacaksız", Tunç Başaran'ın yönetmenliğini yaptığı 1992 yapımı film. Piano piano, İtalyanca'da yavaş yavaş anlamına gelen bir tamlamadır.
Filmde, 1940'lı yıllarda İstanbul’da bulunan eski bir konakta yaşayan yaşlanmış Kemal, artık unutulmaya yüz tutmuş anılarını anlatır.
"Piano Piano Bacaksız"da, her bir odasının bambaşka insanlara kiraya verildiği bir konakta, savaşın da getirdiği zorluklara rağmen hayata tutunma çabası veren bir grup insanın hikayesi yer alır.
Film, 65. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir.
"Mavi Sürgün" (The Blue Exile) - 1993
Yönetmen: Erden Kıral
Oyuncular: Can Togay, Altan Erkekli, Can Kolukısa, Billur Kalkavan, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Halil Ergün, Özay Fecht, Ayşe Romey, Tatiana Papamaoshou
"Mavi Sürgün", yönetmenliğini Erden Kıral'ın yapıtğı, 1993 yapımı Türk filmi. Halikarnas Balıkçısı'nın aynı adlı otobiyografik eserinden uyarlanan film, 66. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir. Film, Cevat Şakir'in sürgün edildiği Bodrum'daki ilk yıllarını anlatmaktadır.
"Manisa Tarzanı" (Tarzan of Manisa) - 1994
Yönetmen: Orhan Oğuz
Oyuncular: Talat Bulut, Serap Sağlar, Pınar Avşar, Ayton Sert, Kutay Köktürk, Özlem Savaş, Nihat Nikerel
Orhan Oğuz'un yönettiği "manisa Tarzanı" 67. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir.
Filmin odağında Kurtuluş Savaşı sırasında en fazla hasar gören şehirlerden biri olan Manisa yer alır. Şehre, Kurtuluş Savaşı'nda düşmanlarla çarpışmış, başarısından ötürü de İstiklal Madalyası'na değer görülmüş gizemli bir yabancı gelir. Manisa Tarzanı olarak adlandırılan bu adam yıkık dökük Manisa'da ölen doğayı yeniden canlandırmaya başlar.
"Eşkıya" (The Bandit) - 1997
Yönetmen: Yavuz Turgul
Oyuncular: Şener Şen, Uğur Yücel, Şermin Hürmeriç, Yeşim Salkım, Kamuran Usluer, Ülkü Duru, Özkan, Necdet Mahfi Ayral, Kayhan Yıldızoğlu, Güven Hokna
"Eşkıya", başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı 1996 yapımı sinema filmi. Yavuz Turgul'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı "Eşkıya", 1996-1997 sezonunda 2 milyon 568 bin 339 kişi tarafından izlendi. Gişe istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1989'dan sonraki dönemde, gösterime girdiği 1996'dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu.
Şener Şen, film hakkında şu yorumu yapmıştır:
"Bu filmde insanımızı, kendi öz kişiliğimizi beyazperdeye aktarmaya çalıştık. Bizi anlatarak evrenselliğe ulaşım yolunu bulacağımızı sanıyoruz."
Film, 70. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiş, fakat aday adayları listesinde ilk beşe girememiştir.
"Salkım Hanımın Taneleri" (Mrs. Salkım's Diamonds) - 1999
Yönetmen: Tomris Giritlioğlu
Oyuncular: Hülya Avşar, Kamran Usluer, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Derya Alabora, Güven Kıraç, Zafer Algöz, Murat Daltaban
"Salkım Hanım'ın Taneleri", Yılmaz Karakoyunlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanmış 1999 yapımı Tomris Giritlioğlu filmi. 19 Kasım 1999 tarihinde gösterime girmiştir. Yine Yılmaz Karakoyunlu'nun yazdığı romandan uyarlanan ve yine Tomris Giritlioğlu'nun yönettiği 2008 yapımı Güz Sancısı filmi, bu filmin tamamlayıcısı niteliğindedir.
Film, 72. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir.
"Kaç Para Kaç" (Run for Money) - 2000
Yönetmen: Reha Erdem
Oyuncular: Taner Birsel, Bennu Yıldırımlar, Zuhal Gencer, Bülent Emin Yarar
Yönetmeni Reha Erdem, yapımcısı Ömer Atay, görüntü yönetmenleri Florent Herry ve Jean Louıs Vıalard'dır. Film küçük ve namuslu bir hayatın büyük bir parayla nasıl mahvolabileceğini ve nasıl büyük bir trajediye dönüşebileceğini anlatmaktadır. Hayaller, traji-komik biçimde işlenmiştir. Filmde Gerilim unsuru kuvvetlidir. Ayrıca müzik ve dram bütünlüğünün akıcı bir seyirlik ortaya çıkarttığı görülmektedir.
Film, 73. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir.
"Büyük Adam Küçük Aşk" (Hejar) - 2001
Yönetmen: Handan İpekçi
Oyuncular: Şükran Güngör, Dilan Erçetin, Füsun Demirel, İsmail Hakkı Şen, Yıldız Kenter
2001 yılında Uluslararası Antalya Film Festivali'nde 5 dalda aday olan ve tamamında ödül alan film, Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde ise "Yılın En İyi Türk Filmi" kategorisinde aday olmuştur.
Filmde, bütün yakınlarını kaybeden küçük Hejar ve bir yargıç emeklisi olan Rıfat Bey'in İstanbul'da kesişen öyküleri anlatılıyor. Küçük bir Kürt kızı olan Hejar bir akrabası tarafından bir avukatın evine bırakılır. Ancak bu evde kalan iki örgüt militanı, polisin baskını sonucu öldürülünce Hejar karşı daireye, cumhuriyet ilkelerine son derece bağlı emekli bir hakim olan Rıfat Bey'in evine kaçar. Artık, Türkçe bilmeyen Hejar ile Kürtçe bilmeyen Rıfat Bey aynı evde yaşamaya başlar.
2002 yılında filmin gösterimi Türkiye'de yasaklanmış, Sinema Yazarları Derneği yasağı kınadığı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştır:
"Çok açıktır ki, eğer ortada bir bölücülük eylemi varsa, bu eylem son alınan kararın ruhunda gizlidir. Filmin kendisiyse, bizce bölücülük değil, tam tersine birleştiricilik yapmakta, bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan bir mesajı vermekte ve Türk ve Kürt asıllı vatandaşlarımızın birbirlerini daha iyi tanıma, anlama ve iletişim kurma zorunluluğunun altını çizmektedir."
"9" - 2002
Yönetmen: Ümit Ünal
Oyuncular: Ali Poyrazoğlu, Cezmi Baskın, Serra Yılmaz, Fikret Kuşkan, Ozan Güven, Rafa Radomisli, Esin Pervane, Fuat Onan, Sezgin Devran
"9" baştan sona dijital olarak çekilmiş ilk Türk filmidir.
Ümit Ünal'ın ilk filmi olan 9, İstanbul'da bir mahallede kimsesiz bir kızın öldürülmesi üzerine yapılan sorguyu konu alır. Film boyunca şüpheli 6 kişi polis kamerasına konuşur. Bunun dışında filmde yer alan görüntüler ise, karakterlerden birinin el kamerasıyla çekilenlerdir. Filmin bu yapısı, dijital çekimi gerekli ve doğal kılmıştır. 21. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin "Ulusal Yarışma Bölümü"nde yarıştığı sırada sansürlenmek istenmiş, ancak tepkiler ve üst kurulun incelemesi sonucunda film işletme belgesi almış ve sansürlenmemiştir.
Film, Franz Kafka'nın Ceza Sömürgesi eserinden yapılmış şu alıntıyla açılır:
"...ama çıt çıkmıyordu, en küçük bir uğultu bile duyulmuyordu. Makine böylesine sessiz çalıştığı için dikkatinizi çekmiyordu."
Film, 75. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir.
"Uzak" (Distant) - 2003
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Oyuncular: Mehmet Emin Toprak, Muzaffer Özdemir, Zuhal Gencer, Nazan Kırılmış, Feridun Koç
"Uzak", yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 2002 yılında çektiği bol ödüllü filmi.
2003 yılında Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazanmıştır. Film, 76. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir. Hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a gelen Yusuf, uzaklara gitmeyi düşleyen fotoğrafçı akrabası Mahmut'un yanına yerleşir. Mahmut ise Yusuf'u hoş karşılamamıştır.
Nuri Bilge Ceylan, bu filmiyle Cannes Film Festivali dahil olmak üzere birçok festivalden ödülle dönmüş, adını geniş kitlelere duyurmuştu.
"Gönül Yarası" (Lovelorn) - 2005
Yönetmen: Yavuz Turgul
Oyuncular: Şener Şen, Meltem Cumbul, Güven Kıraç, Sümer Tilmaç
Erdal Tosun, Timuçin Esen
Gönül Yarası, başrollerinde Şener Şen, Meltem Cumbul ve Timuçin Esen'in oynadığı, yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı 2005 yapımı sinema filmi. 7 Ocak 2005'te vizyona girmiştir.
Film, 78. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir.
Film ayrıca, Dünya'nın (Meltem Cumbul), bir Türkü Bar'da söylediği Etek Sarı türküsü, aynı barda Neşet Ertaş'ın seslendirdiği "Karlı Dağlar", Aynur Doğan'ın seslendirdiği "Dar Hejiroke" şarkılarına da yer verilmiştir. Yapımcı firmalardan biri olan Filmacass, resmi Youtube hesabına filmin tamamını yüklemiştir. Film, bazı sahnelerde gözüken mikrofonlar sebebiyle izleyiciden ve film eleştirmenlerinden bu konuda olumsuz yorum almıştır. Filmi 898 bin kişi sinemada izlemiştir.
Bütün hayatını Anadolu’nun ücra köşelerinde öğrencilerine adamış, bunun uğruna karısı ve çocuklarından bile vazgeçmiş bir öğretmen Nazım (Şener Şen). Psikopat kocasından kaçıp, kızıyla birlikte İstanbul’a yerleşen ve bir pavyonda çalışan türkücü Dünya (Meltem Cumbul). Eski karısı Dünya’ya takıntılı bir aşkla bağlı, gözü kara, sevdası için dünyayı yakacak kadar çılgın bir adam: Halil (Timuçin Esen). Nazım Bey, Anadolu’da öğretmenlik yapmaktadır. Emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşir ve emekli maaşının bağlanmasını beklerken arkadaşı Takoz’un (Sümer Tilmaç) taksisinde çalışmaya başlar. Dünya ise pavyonda çalışan ve eski kocası Halil ile başı belada olan zor durumda bir kadındır. Bir gün, Nazım’ın taksisine bindiğinde her ikisinin de hayatı değişir. Nazım, Dünya’yı her gün işe götürüp getirmeye başlar. Bir gün Dünya’nın eski kocası pavyonu basınca, Nazım, Dünya ve küçük kızına sahip çıkar.
"Dondurmam Gaymak" (Ice Cream, I Scream) - 2006
Yönetmen: Yüksel Aksu
Oyuncular: Turan Özdemir, Gülnihal Demir, İsmet Can Suda, Ulaş Sarıbaş, Recep Yener
Dondurmam Gaymak, senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği sinema filmi.
Film, Muğla'nın bir sâhil kasabasında motorsikletiyle dondurma satan bir adamın hikâyesi anlatır. Oyunculardan sadece Turan Özdemir'in profesyonel oyuncu olması dikkati çekmiştir. Diğer oyuncuları ise yörenin insanlarıdır.
Memet Ali Alabora, çekimlerden önce oyuncuları eğitmiş, çekimler sırasında ise oyuncu danışmanlığı yaparak filme katkıda bulunmuştur.
Filmin senaryosu, 2007 yılında Say Yayınları tarafından yayımlanmıştır.
"Dondurmam Gaymak", 2006 yılında Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında oscar aday adayı olarak seçildi.
"Takva" (A Man's Fear of God) - 2007
Yönetmen: Özer Kızıltan
Oyuncular: Erkan Can, Meray Ülgen, Güven Kıraç, Erman Saban, Settar Tanrıöğen, Engin Günaydın
"Takva", 2005 yapımı Türk filmidir. Filmin yönetmenliğini Özer Kızıltan yaparken, senaryosu Önder Çakar'a aittir. Takva'nın yapımcı ve dağıtımcı firması Yeni Sinemacılar'dır. Filmin başrollerini Erkan Can, Meray Ülgen, Güven Kıraç, Erman Saban paylaşmaktadır.
Film 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, En iyi Erkek Oyuncu, En İyi sanat Yönetmenliği de dahil olmak üzere toplam 8 ödül almıştır. Toronto Film Festivali'nde de bu filme "Kültürel Yenilik" ödülü verilmiştir.
2007'de 13. Saraybosna Film Festivali'nde büyük ödülü kazandı.
"Takva", piyasaya girdiğinden itibaren, hem sinema çevrelerinde hem politik çevrelerde olumlu/olumsuz tepkiler almış ve tartışmalara neden olmuştur.
Film Kuran-ı Kerim Isra suresi 81.Ayet ile başlamakta ve Nâzım Hikmet'in "Ya ölü yıldızlara götüreceğiz hayatı/ya da dünyamıza inecek ölüm" dizelerinin yer aldığı şiiriyle son bulmaktadır.
Film, 80. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir. Ancak yarı finale seçilen 9 film arasına giremedi.
"Üç Maymun" (Three Monkeys) - 2008
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Oyuncular: Yavuz Bingöl, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar, Ercan Kesal, Cafer Köse, Gürkan Aydın
"Üç Maymun", 2008 Türkiye - Fransa - İtalya ortak yapımı Nuri Bilge Ceylan filmidir. Yönetmenin Uzak ve İklimler'den sonra Cannes Film Festivali'nin yarışmalı bölümüne kabul edilen üçüncü, toplamda ise beşinci uzun metrajlı filmidir.
Başrollerini Yavuz Bingöl, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar ve Ercan Kesal'ın paylaştığı film, küçük zaafların büyük yalanları doğurmasıyla parçalanan bir ailenin, gerçeklerin üzerini örterek bir arada kalma çabasını anlatır. Filmin adı da, acı ve sorumluluklardan, gerçeği görmeyerek, duymayarak ve gerçekler hakkında konuşmayarak kaçmaya çalışan karakterlere göndermedir. Üç Maymun genel olarak, "üç maymunu oynamanın" gerçekleri ortadan kaldırıp kaldırmayacağını sorgular.
61. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan ve Nuri Bilge Ceylan'a En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandıran film, 81. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiş, ardından son 9 film arasında yer almayı başarmıştır. Şu ana kadar son 9 film arasına alınan tek Türk filmidir.
"Güneşi Gördüm" (I Saw the Sun) - 2009
Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül
Oyuncular: Mahsun Kırmızıgül, Demet Evgar, Murat Ünalmış, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Ümit Okur
"Güneşi Gördüm" Mahsun Kırmızıgül'ün ikinci yönetmenlik denemesi olan bu filmde, kalabalık bir ailenin dramını anlatıyor. Film, 2009 yılındaki 82. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir.
Mayınların arasında Doğu'da bir kürt sınır köyü. 25 yıldır iki tarafın arasında kalan çaresiz insanlar. Zorunlu göç uygulaması nedeniyle doğup büyüdükleri topraklardan, köylerinden ayrılmak zorunda kalan Altun Aileleri, köklerinden koparak bir bilinmeze doğru yola çıkarlar. Davut Altun, ailesi ile birlikte kaçak yollardan da olsa en kısa zamanda Norveç'e gitmeyi istemektedir. Haydar Altun ve ailesi içinse göç yolu İstanbul'a doğrudur. Yolculuk başlamıştır. Bitmek bilmez fırtınalardan geçip gelmiş,yollarını kaybetmiş, çaresizce bir çıkış arayan insanların kendi güneşinden koparılmış ve geleceğin bilinmezliğinde kaybolmuş çocukların, bir göçün hikâyesidir.
"Bal" (Honey) - 2010
Yönetmen: Semih Kaplanoğlu
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Tülin Özen, Ayhan Ergürsel, Suzan Hande Güneri, Bora Altaş, Alev Uçarer
"Bal", 2010 yapımı bir Semih Kaplanoğlu filmidir. 60. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde galası yapılmış film "Yusuf Üçlemesi"nin son filmidir. Bu film 60. Berlin Uluslararası Film Festivalinde Festivalın en prestijli ödülü olan Altın Ayı ödülünü kazanmıştır."Yusuf Üçlemesi"nin ilk iki filmi "Yumurta" ve "Süt"tür. Çekimleri Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yapıldı. Film, 83. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir.
"Bal" filminde 7 yaşındaki Yusuf’un iç dünyası Karadeniz’in büyüsel ortamı içerisinde aktarılmıştır. Filmde Yusuf’un anne-babasıyla ve okulda öğretmeni ve arkadaşları ile olan ilişkileri aktarılmıştır. Yusuf’un babası arıcılık işi ile uğraşırken annesi çay tarlasında çalışan bir kadındır. Film Yakup’un kovandan bal almak için iple ağaca tırmanması ve ipin bağlı olduğu dalın kırılmaya başlaması ve Yakup’un kaygılı biçimde beklemesiyle başlamaktadır. Film Yusuf’un babasının ağaçtan düşüp ölmeden önce Yusuf’un yaşadıklarını anlatmaktadır.
"Bir Zamanlar Anadolu'da" (Once Upon a Time in Anatolia) - 2011
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Oyuncular: Muhammet Uzuner, Taner Birsel, Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Ercan Kesal, Fırat Tanış, Erol Erarslan, Burhan Yıldız, Murat Kılıç, Şafak Karali, Kubilay Tunçer, Cansu Demirci
"Bir Zamanlar Anadolu"da, Nuri Bilge Ceylan'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği 2010 yapımı Türk dram filmi. Başrollerini Muhammet Uzuner, Yılmaz Erdoğan ve Taner Birsel'in paylaştığı film, bir doktor ile cinayet soruşturması yürüten bir savcının 12 saatlik gerilimli hikâyesini konu almaktadır. On bir hafta süren filmin çekimleri Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gerçekleşti.
Nuri Bilge Ceylan, bu filmiyle kentsel kaygılarını bir kenara bırakıp, tekrar taşranın sıkıntılı dünyasına ama bu sefer bir cinayet hikâyesinin gerilimini anlatmıştır. Film, bir doktor ile bir savcının 12 saatlik gerilimli öyküsünü peliküle olarak aktarmıştır.
Bosna-Hersek ve Türkiye'nin ortak yapımı olan film 11-22 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleşen 64. Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışacak filmler arasına girdi ve ikinci büyük ödül olan Büyük Ödül'ü kazandı. Film, 84. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir.
2016 yılının Ağustos ayında BBC'nin düzenlediği ve dünyanın her tarafından 177 film eleştirmeninin oy kullandığı "21. Yüzyılın 100 Harika Filmi" listesinde tek Türk filmi olarak 54. sırada yer almıştır.
"Ateşin Düştüğü Yer" (Where the Fire Burns) - 2012
Yönetmen: İsmail Güneş
Oyuncular: Hakan Karahan, Elifcan Ongurlar, Yeşim Ceren Bozoğlu
"Ateşin Düştüğü Yer", İsmail Güneş'in yazıp yönettiği 2012 yapımı sinema filmidir. Film, 85. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir.
İsmail Güneş'in üçlemenin son filmi olarak çektiği yapım, yaşanan gerçek bir töre cinayetine dayanır.
"Kelebeğin Rüyası" (The Dream of a Butterfly) - 2013
Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin, Farah Zeynep Abdullah
"Kelebeğin Rüyası", Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği 2013 yapımı dram filmidir. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat'ın paylaştığı film, II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan genç şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikâyesini anlatıyor. O dönemde şairlerin Mehmet Çelikel Lisesinde edebiyat öğretmeni olan Behçet Necatigil'i de Yılmaz Erdoğan canlandırmaktadır.
Film, Eylül 2013 tarihinde, 86. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir.
Film Zonguldak'ta, 1941 yılında başlar. İki genç şair Rüştü Onur (Mert Fırat) ve Muzaffer Tayyip Uslu (Kıvanç Tatlıtuğ), yeni yeni modernleşen bu madenci kentinde memuriyet hayatlarını sürdürürken, bir yandan da sanatla, edebiyatla ve en çok da şiirle iç içe yaşamaktadırlar. Ayakları üzerine yeni kalkan genç Cumhuriyet, bir yandan modernleşme çabasındayken, aynı yıllarda Avrupa'da da II.Dünya Savaşı yaşanmaktadır. Şairliğe ve sanata bakışın henüz olgunlaşmadığı toplumda şiir ile uğraşan bu iki veremli genç, toplumun her kesimine şiiri sevdirmeye çalışmaktadır. Belediye Başkanı'nın kızı Suzan Özsöy (Belçim Bilgin)'un Zonguldak'a geri gelmesiyle Rüştü ve Muzaffer'in şiire olan inancı daha da artar. Muzaffer, Suzan'a aşık olur. Henüz lise öğrencisi olan Suzan, ailesinin istememesine rağmen iki gençle yakın arkadaş olur. Fakat 1940'lı yılların vebası olan verem, iki genç insanın da sağlığını git gide tehdit etmektedir. Rüştü ve Muzaffer kendi geleceklerini kurabilme çabası içerisine girerler.
"Kış Uykusu" (Winter Sleep) - 2014
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Oyuncular: Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Melisa Sözen, Ayberk Pekcan, Nejat İşler, Serhat Kılıç, Tamer Levent, Nadir Sarıbacak, Mehmet Ali Nuroğlu
"Kış Uykusu", Nuri Bilge Ceylan tarafından yönetilmiş 2014 yapımı Türk filmi. Film, 2014 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanmıştır. Film ayrıca aynı festivalde FIPRESCI ödülüne de layık görülmüştür. Filmin ilk gösterimi festival kapsamında 16 Mayıs 2014'te yapılmıştır.
Yönetmenliğini Yılmaz Güney'in yaptığı Yol'un ardından Altın Palmiye kazanan ikinci Türk filmidir.
87. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiştir.
Aydın (Bilginer) emekli bir oyuncudur; aktörlüğü bıraktıktan sonra Orta Anadolu'da kendi halinde küçük bir otelde çalışarak günlerini geçirir. Hayatında ise iki kadın vardır: Kendisine her anlamda uzak ve soğuk olan genç karısı Nihal (Sözen) ve boşanmış olan kız kardeşi Necla (Akbağ). Aydın tiyatroculuktan emekli olduktan sonra, babasından kalan mülkü idare etmek üzere eşi ve ablasıyla birlikte Kapadokya'daki otele yerleşmiştir. Kapadokya'daki otelde Aydın'ın hayatı etrafında olup bitenlerle ilgili hiçbir sorumluluk taşıma gereği hissetmediği için çok durağandır. Filmin hikâyesi Aydın'ın gerçekle arasındaki mesafeyi kapatıp kapatamayacağı sorununun etrafında şekillenir.
"Sivas" - 2015
Yönetmen: Kaan Müjdeci
Oyuncular: Doğan İzci, Ozan Çelik, Çakır, Muttalip Müjdeci, Hasan Özdemir, Ezgi Ergin, Furkan Uyar, Banu Fotocan
Kaan Müjdeci tarafından yazılan ve yönetilen 2014 yapımı Türk filmidir. Film Altın Aslan Ödülü için yarışmak üzere 71. Venedik Film Festivali'ne seçilmiştir. Festivalde Altın Aslan'dan sonra gelen, Jüri Özel Ödülü'nü kazanmıştır.
Film, 88.Akademi Ödülleri, yabancı dilde en iyi film dalında Türkiye'nin Oscar aday adayı olmuştur.
11 yaşındaki Aslan'ın yaşadığı küçük köydeki tek gündeliği okula gitmek ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten ibarettir; en büyük derdiyse aynı sınıfta okuduğu Ayşe'ye olan aşkıdır. Bir gün yaşadıkları yerde bir hayli popüler olan köpek dövüşlerinden birine denk gelen Aslan, burada dövüşü kaybeden ve yaralanıp yere yığılan Sivas adında terk edilmiş kangal köpeğiyle karşılaşır. Bu karşılaşma o andan itibaren yaşayacağı hayatı etkileyecek en önemli dönüm noktalarından biri olur.
"Kalandar Soğuğu" (Cold of Kalandar) - 2016
Yönetmen: Mustafa Kara
Oyuncular: Haydar Şişman, Nuray Yeşilaraz, Hanife Kara, Temel Kara
Kalandar Soğuğu, Mustafa Kara'nın yönetmenliğini üstlendiği ve Bilal Sert ile senaryosunu yazdığı 2015 Macaristan-Türkiye ortak yapımı Türk dram filmidir. Başrollerinde aynı zamanda ilk okul öğretmeni olan Haydar Şişman ve Trabzon'da hemşirelik yapan Nuray Yeşilaraz yer almaktadır. Film, Karadeniz’in bir dağ köyünde, ailesiyle yaşayan Mehmet’in bir yandan beslediği birkaç hayvanla günlük ihtiyaçlarını giderirken bir yandan da dağlarda maden aramasını konu edinmektedir
Filmin çekimleri 2012 yılında başladı ve zor şartlar altında yapıldı. Kış ve bahar çekimleri Trabzon'un Maçka ilçesinin 2000 rakımlı Şimşirli köyünde, diğer çekimleri ise Artvin’in Murgul ilçesinde, boğa güreşlerinin olduğu yerde yapıldı. Başlangıcı ve bitişi beş yıl süren film çekimlerini 1.5 yılda tamamladı.
Film, 89. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film dalında Türkiye'nin aday adayı olarak seçildi fakat kısa listeye kalamadı ve elendi.
"Ayla" (Ayla: The Daughter of War) - 2017
Yönetmen: Can Ulkay
Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay, Taner Birsel, ALtan Erkekli, Büşra Develi, Erkan Petekkaya
Ayla, yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in gerçekleştirdiği 2017 çıkışlı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı sinema filmi. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Çekimler Türkiye'de ve Güney Kore'de gerçekleştirildi. Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği filmin, müzikleri ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelenmiştir. 27 Ekim 2017 tarihinde Türkiye'de vizyona giren filmin başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi isimler yer almaktadır. Kore Savaşı sırasında Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Dilbirliği ile Koreli Eunja Kim'in gerçek yaşananlardan esinlenerek sinemaya uyarlanan filmidir.
Ayla, 4 Mart 2018 tarihinde düzenlenecek 90. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Türkiye'nin aday adayı oldu ancak yapılan eleme sonrası aday olamadı.
"Ahlat Ağacı" (The Wild Pear Tree) - 2018
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Oyuncular: Aydın Doğu Demirkol, Bennu Yıldırımlar, Murat Cemcir, Hazar Ergüçlü, Ahmet Rıfat Şungar, Ercüment Balakoğlu, Özay Fecht, Serkan Keskin, Tamer Levent
"Ahlat Ağacı", yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın gerçekleştirdiği dram türündeki 2018 çıkışlı sinema filmidir. Nuri Bilge Ceylan, filmin senaryosunu da eşi Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte yazdı. İlk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Aydın Doğu Demirkol, Murat Cemcir ve Bennu Yıldırımlar yer almaktadır.
Ahlat Ağacı, doğduğu kasabaya dönüp yazdığı kitabı bastıracak parayı toplamaya çalışan fakat babasının borçlarıyla karşılaşan bir gencin hikâyesini konu edinmektedir.
Film, 91. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Türkiye'nin aday adayı olarak gösterildi. Ancak aday olamadı.
"Bağlılık Aslı" (Commitment) - 2019
Yönetmen: Semih Kaplanoğlu
Oyuncular: Kübra Kip, Umut Kurt, Ece Yüksel
"Bağlılık Aslı", yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun gerçekleştirdiği 2019 çıkışlı dramatik filmdir. Film, Kaplaoğlu'nun yapmayı planladığı üçlemenin ilk filmidir.
Filmde, yeni anne olan Aslı, kendi bebeği de olan Gülnihal adında bir bebek bakıcısı tutar. Aslı kısa süre sonra kendi uzun vadeli sırlarıyla yüzleşir.
"Bağlılık Aslı", 92. Akademi Ödülleri'nin En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Türkiye'nin aday adayı olarak gösterildi.
Filmin, 92. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin aday adayı olarak gösterilmesi Türkiye'deki birçok sinema eleştirmeni tarafından olumsuz karşılandı. Eleştirmenler, filmin tek bir kare fotoğrafı, afişi veya fragmanı olmadan Türkiye'nin aday adayı olarak gösterilmesini Semih Kaplanoğlu'nun hükûmet ile olan yakın ilişkilerine bağladılar.
"7. Koğuştaki Mucize"
Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler
"7. Koğuştaki Mucize", Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı Türk yapımı dram filmi. Güney Kore yapımı "Miracle in Cell No.7"den uyarlanmıştır.
Filmin, 93. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin aday adayı olarak gösterilmesi, Kore uyarlaması bir film olması nedeniyle eleştirilere neden oldu.
Mehmet koyuncu, kısaca Memo, zihinsel engelli biridir. Kızı Ova ve Babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasaba da yaşar. Memo çobanlık yaparak ailesini geçindirmektedir. 23 Nisan günü, bölgenin sıkı yönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır. Memo orada koyunları otlatırken çocuklar onu görür ve onunla oynamaya başlar. Sonra hepsi yemeğe döner. Komutanın küçük kızı Memo ile yakalamaca oynarken çıktığı kayalıklardan düşer ve kafası kayaya çarptıktan sonra denize düşer. Memo peşinden denize atlayarak onu çıkarır ama kız ölmüştür. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan Memo'nun kızını öldürdüğünü düşünür ve onun idam edilmesini ister. İşkence ve kötü muamele gören Memo mahkemeye çıkarılır ve idam cezasına çarptırılır. Arkadaşları ve ailesi memo'nun suçsuz olduğunu bilir ve onu kurtarmanın yollarını ararlar.
Kaynak: Wikipedia
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