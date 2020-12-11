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"Ema" - Pablo Larraín

Şilili yönetmen Pablo Larraín'in yönettiği filmin başrollerinde Gael García Bernal ve Mariana Di Girolamo rol alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Santiago Cabrera, Paola Giannini, Cristián Suárez ve Josefina Fiebelkorn yer alıyor. Senaryosunu Guillermo Calderón ve Alejandro Moreno’nun yazdığı filmde Bernal ve Girolama, kısa süre önce evlat edindikleri oğullarının sebep olduğu bir trajedi yüzünden evlilikleri dağılmaya başlayan bir çifti canlandırıyor.