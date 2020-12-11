"Mank" - David Fincher
David Fincher, oyuncu kadrosunda Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tom Burke, Charles Dance, Tuppence Middleton, Arliss Howard, Joseph Cross, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Sam Troughton, Toby Leonard Moore ve Tom Pelphrey gibi isimlerin yer aldığı "Mank" filmi ile "Gone Girl"den sonra 6 yıllık bir aranın ardından yeniden izleyici ile buluştu.
Film, "Citizen Kane"in senaristlerinden Herman Mankiewicz'in hayatını anlatıyor.
"Ema" - Pablo Larraín
Şilili yönetmen Pablo Larraín'in yönettiği filmin başrollerinde Gael García Bernal ve Mariana Di Girolamo rol alıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Santiago Cabrera, Paola Giannini, Cristián Suárez ve Josefina Fiebelkorn yer alıyor. Senaryosunu Guillermo Calderón ve Alejandro Moreno’nun yazdığı filmde Bernal ve Girolama, kısa süre önce evlat edindikleri oğullarının sebep olduğu bir trajedi yüzünden evlilikleri dağılmaya başlayan bir çifti canlandırıyor.
"Ammonite" - Francis Lee
Yönetmenliğini Francis Lee’nin üstlendiği filmde Kate Winslet ve Saoirse Ronan rol alıyor.
1820'li yılların İngilteresinde geçen film, paleontolog Mary Anning ile Londralı genç bir kadın arasındaki romantik ilişkiyi anlatıyor. Filmde Winslet ve Ronan'a Fiona Shaw, James McArdle, Gemma Jones ve Alec Secareanu gibi oyuncular eşlik ediyor.
"I'm Thinking of Ending Things" - Charlie Kaufman
Iain Reid'in aynı adlı psikolojik gerilim türündeki romanından ('Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum' adıyla Türkçeye de çevrildi) uyarlanan filmde Toni Collette, Jesse Plemons, Jessie Buckley, David Thewlis gibi oyuncular rol alıyor.
4 Eylül'de Netflix'te izleyiciyle buluşan film aile ziyaretine giden genç bir çiftin yaşadıkları ilginç olayları anlatıyor.
"The Human Voice" - Pedro Almodóvar
Başrolde Tilda Swinton'ın yer aldığı kısa filmin yönetmenliğini Pedro Almodóvar üstleniyor.
Dünya prömiyerini yaptığı 77. Venedik Film Festivali’nde beğeniyle karşılanan film, Almodóvar’ın ilk İngilizce yapımı olma özelliğini taşıyor.
Jean Cocteau‘nun tek perdelik oyunundan uyarlanan film Swinton’ın canlandırdığı karakterin bir balta satın almasıyla başlıyor ve sonrasında tek bir mekânda, aynı evde geçiyor.
"Feels Good Man" - Arthur Jones
Yönetmen koltuğunda Arthur Jones'un oturduğu belgesel, dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yaptı ve Jüri Özel Ödülü'nün (Çıkış Yapan Sinemacı) sahibi oldu.
Sosyal medyada yıllarca meme'lere konu olan Pepe the Frog'un yaratım ve gelişim sürecini konu edinen "Feels Good Man", Pepe'nin yıllar boyunca toplumsal ve politik olarak geçirdiği değişimi açıklıyor.
"Shirley" - Josephine Decker
Yönetmeni Josephine Decker'ın yeni filmi "Shirley"nin başrollerinde "The Handmaid's Tale" dizisiyle adından söz ettiren Elisabeth Moss ve Michael Stuhlbarg yer alıyor.
Prömiyerini 2020 Sundance Film Film Festivali’de yapan film, daha sonra Berlin Film Festivali'ne konuk oldu. Film, ayrıca 2020 Sundance Film Film Festivali’nin ABD-Drama kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne değer görüldü.
Filmde Stuhlbarg ve Moss'a Logan Lerman, Odessa Young, Steve Vinovich gibi isimler eşlik ediyor. Susan Scarf Merrell'in aynı isimli romanından uyarlanan film, yazar Shirley Jackson'ı mercek altına alıyor.
"Minari" - Lee Isaac Chung
Başrolünde "The Walking Dead" dizisindeki Glenn Rhee rolüyle hafızalara kazınan ve "Burning"deki rolüyle dikkat çeken Steven Yeun'un yer aldığı film, 2020 Sundance Film Festivali'nde hem Jüri Büyük Ödülü'nü hem de Seyirci Ödülü'nü kazandı.
Lee Isaac Chung imzalı "Minari", 80'li yıllarda çiftçilik yapmak için Los Angeles'tan Arkansas'a taşınan Koreli bir ailenin hikâyesini anlatıyor.
"Dick Johnson Is Dead" - Kirsten Johnson
Kirsten Johnson imzası taşıyan "Dick Johnson Is Dead", dünya prömiyerini yaptığı 2020 Sundance Film Festivali'nin ABD-Belgesel yarışmasında Jüri Özel Ödülü'ne değer görüldü.
2016 yapımı "Cameraperson" belgeseliyle adından söz ettiren yönetmenin belgeselinin başrol oyuncusu 86 yaşındaki babası.
Yönetmen Johnson belgeselde, ömrünün sonuna yaklaşan babasının ölümünü yaratıcı ve komik şekillerde sahneleyerek ikisinin de kaçınılmaz sona göğüs germesine yardımcı oluyor.
"Saint Maud" - Rose Glass
Dünya prömiyerini 44. Toronto Film Festivali'nde yapan korku filmi "Saint Maud"un yönetmenliğini Rose Glass üstleniyor.
Glass'ın ilk uzun metrajı olan filmin başrollerinde Jennifer Ehle ve Morfydd Clark yer alıyor. Film, bir bakımevi hemşiresi olan Maud ve kanser olan hastası Amanda'nın hikâyesini konu alıyor.
"Da 5 Bloods" - Spike Lee
Film, ağustos ayında 43 yaşındayken kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Chadwick Boseman'ın son işlerinden.
Yönetmenliğini Spike Lee'nin üstlendiği "Da 5 Bloods", savaştan onlarca yıl sonra manga komutanlarının cenazesini ve yanına gömdükleri altın külçelerini bulmak için Vietnam'a dönen dört siyah Vietnam gazisinin hikâyesini anlatıyor.
Filmde Boseman'ın yanı sıra Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis ve Isiah Whitlock Jr. gibi isimler rol alıyor.
"Possessor" - Brandon Cronenberg
Brandon Cronenberg'in yazıp yönettiği korku-gerilim türündeki "Possessor", dünya prömiyerini 2020 Sundance Film Festivali'nde yaptı.
Birleşik Krallık, ABD ve Kanada ortak yapımı olan filmde Andrea Riseborough, Tuppence Middleton, Christopher Abbott, Rossif Sutherland ve Sean Bean gibi oyuncular yer alıyor.
Andrea Riseborough filmde, diğer insanların bedenlerinde yaşamak için beyin implantasyon teknolojisini kullanan ve onları şirketin yararına suikast yapmaya iten bir ajan olan Tasya Vos'u canlandırıyor.
"Tigertail" - Alan Yang
Alan Yang'in yazıp yönettiği Netflix filmi "Tigertail"in başrollerinde Tzi Ma, Christine Ko ve Hong-Chi Lee yer alıyor.
Yönetmenin ilk uzun metrajlısı olan film, bir ailenin 1950'lerin Tayvan'ından şimdinin New York'una uzanan hikâyesini konu alıyor.
Joan Chen, Yo-Hsing Fang, Kuei-Mei Yang, Kunjue Li ve Fiona Fu gibi isimlerin de rol aldığı filmde, yıllardır görmediği kızıyla tekrar yakınlaşmaya başlayan bir adam, gençliğinde kaybettiği aşkını ve yıllar önce Tayvan'dan Amerika'ya gelişini hatırlar.
"Bloody Nose, Empty Pockets" - Bill Ross IV, Turner Ross
Yönetmenliğini Bill Ross IV ve Turner Ross'un üstlendiği "Bloody Nose, Empty Pockets" filminin oyuncuları arasında Shay Walker, Peter Elwell, Michael Martin gibi isimler yer alıyor.
Las Vegas'da bulunan "Roaring 20s" adındaki barın kapanmadan önceki son gecesinde yaşananları konu edinen film, 2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde belirsiz bir geleceğe bakan insanların hayatına odaklanıyor.
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