Tim Burton'ın Addams Ailesi'nin fragmanı paylaşıldı

Addams Ailesi, illüstratör Charles Addams tarafından çizilen ve 1938'den 1988'deki ölümüne kadar süren tek panelli New Yorker çizgi film serisi olarak başladı. İlk Hollywood uyarlaması, 1964'ten 1966'ya kadar süren yarım saatlik bir sitcom'du. Bunu iki animasyon dizisi izledi. 1973 ve 1992'de ve The New Addams Family adlı bir canlı aksiyon dizisi 1998'den 2001'e kadar sürdü.