Tim Burton'ın Addams Ailesi'nin fragmanı paylaşıldı

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 17:34
<p><strong>Adams Family,</strong> ürpertici, tuhaf, gizemli ve ürkütücü aile yeniden aramıza dönüyor. <strong>Netflix</strong> için <strong>Tim Burton,</strong> <strong>Çarşamba</strong> isminde yeni bir <strong>Addams Ailesi</strong> yan dizisi yönetiyor.</p> <p><strong>Netflix</strong>, diziyi Şubat 2021'de duyurmuştu.</p>

Adams Family, ürpertici, tuhaf, gizemli ve ürkütücü aile yeniden aramıza dönüyor. Netflix için Tim Burton, Çarşamba isminde yeni bir Addams Ailesi yan dizisi yönetiyor.

Netflix, diziyi Şubat 2021'de duyurmuştu.

<p>Addams Ailesi, illüstratör Charles Addams tarafından çizilen ve 1938'den 1988'deki ölümüne kadar süren tek panelli New Yorker çizgi film serisi olarak başladı. İlk Hollywood uyarlaması, 1964'ten 1966'ya kadar süren yarım saatlik bir sitcom'du. Bunu iki animasyon dizisi izledi. 1973 ve 1992'de ve The New Addams Family adlı bir canlı aksiyon dizisi 1998'den 2001'e kadar sürdü.</p>

Addams Ailesi, illüstratör Charles Addams tarafından çizilen ve 1938'den 1988'deki ölümüne kadar süren tek panelli New Yorker çizgi film serisi olarak başladı. İlk Hollywood uyarlaması, 1964'ten 1966'ya kadar süren yarım saatlik bir sitcom'du. Bunu iki animasyon dizisi izledi. 1973 ve 1992'de ve The New Addams Family adlı bir canlı aksiyon dizisi 1998'den 2001'e kadar sürdü.

<p>Sekiz bölümlük diziyle ilgili diğer birkaç ayrıntı yayınlandı, ancak Burton'ın korkudan ilham alan, gotik tonlu estetiğe olan sevgisi göz önüne alındığında, Addams Family'nin dünyası ile çok güzel bir uyum sağlayacağı düşünülüyor.</p>

Sekiz bölümlük diziyle ilgili diğer birkaç ayrıntı yayınlandı, ancak Burton'ın korkudan ilham alan, gotik tonlu estetiğe olan sevgisi göz önüne alındığında, Addams Family'nin dünyası ile çok güzel bir uyum sağlayacağı düşünülüyor.

<p>Dizinin afişinde ise, Çarşamba'nın bir yay yerine büyük bir bıçakla çello çalan siluetini gösteriyordu. </p>

Dizinin afişinde ise, Çarşamba'nın bir yay yerine büyük bir bıçakla çello çalan siluetini gösteriyordu. 

<p>Adams Family ile televizyona ilk adımını atacak olan yönetmen, 1980'lerde Pee-wee'nin Büyük Macerası, Beetlejuice ve Batman ile ön plana çıktı. Bir sonraki projesi, 1990'daki Edward Scissorhands, Johnny Depp ve Winona Ryder'ın yıldızlarını parlattı.</p>

Adams Family ile televizyona ilk adımını atacak olan yönetmen, 1980'lerde Pee-wee'nin Büyük Macerası, Beetlejuice ve Batman ile ön plana çıktı. Bir sonraki projesi, 1990'daki Edward Scissorhands, Johnny Depp ve Winona Ryder'ın yıldızlarını parlattı.

<p>Kariyeri boyunca, Depp, Michael Keaton, Christina Ricci, Michelle Pfeiffer ve eski kız arkadaşı Helena Bonham Carter dahil olmak üzere aynı aktörlerin çoğuyla defalarca işbirliği yaptı. Şimdiye kadar, bu insanlardan hiçbirinin  katılımı olduğu açıklanmadı.</p>

Kariyeri boyunca, Depp, Michael Keaton, Christina Ricci, Michelle Pfeiffer ve eski kız arkadaşı Helena Bonham Carter dahil olmak üzere aynı aktörlerin çoğuyla defalarca işbirliği yaptı. Şimdiye kadar, bu insanlardan hiçbirinin  katılımı olduğu açıklanmadı.

Tim Burton Netflix Adams Family

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