Tim Burton'ın Addams Ailesi'nin fragmanı paylaşıldı
Addams Ailesi, illüstratör Charles Addams tarafından çizilen ve 1938'den 1988'deki ölümüne kadar süren tek panelli New Yorker çizgi film serisi olarak başladı. İlk Hollywood uyarlaması, 1964'ten 1966'ya kadar süren yarım saatlik bir sitcom'du. Bunu iki animasyon dizisi izledi. 1973 ve 1992'de ve The New Addams Family adlı bir canlı aksiyon dizisi 1998'den 2001'e kadar sürdü.
Video Haberler
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
- Obi-Wan Kenobi'nin yıldız oyuncusu ırkçılığa cevap verdi
- Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
- Üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı
- İstilacı çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek
- Su borusu patlayınca yol yarıldı; O anlar kamerada
- Ankara'da sel etkili oluyor: Yolcuları kepçe kurtardı
- 1134 sanatçıdan müzik yasağına karşı ortak açıklama
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- Yol durumu: Karayollarında son durum
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
- 'Benzin ve motorine zam gelecek'
- Bakan Özer'den devamsızlık kararı