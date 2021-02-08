“Kadın dostu kent” unvanıyla önemli çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması’nda finale kalan dokuz eser belli oldu. 62 ülkeden 549 çizerin 1672 eserle katıldığı yarışmanın kesin sonuçları 15 Şubat’ta açıklanacak.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması’nda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin lira verilecek. Yarışma kapsamında 2 biner liralık üç mansiyon ödülü dağıtılacak. Dereceye giren ve ödül alan eserlerin şehir içinde dikkat çekecek noktalarda sergilenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.
İtirazlar için son tarih 14 Şubat
Seçilen dokuz eser, 08-14 Şubat 2021 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında ve çeşitli yarışma sitelerinde paylaşılacak. Finale kalan karikatürler arasında benzer, kopya veya daha önce ödül almış ve hileli karikatürlere rastlayanlar, yarışma komitesine bildirim yapabilecek.
Bildirimlerin [email protected] adresine gönderilmesi de mümkün. Finale kalan eserlerle ilgili itirazlar 14 Şubat Pazar günü saat 16.00’ya kadar alınacak.
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