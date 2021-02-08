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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması’nda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin lira verilecek. Yarışma kapsamında 2 biner liralık üç mansiyon ödülü dağıtılacak. Dereceye giren ve ödül alan eserlerin şehir içinde dikkat çekecek noktalarda sergilenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.