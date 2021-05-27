<p>"Süper Ay" Türkiye'nin birçok noktasında görsel şölene dönüştü.</p>
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"Süper Ay" Türkiye'nin birçok noktasında görsel şölene dönüştü.

<p>Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği&nbsp; Süper Ay güzel görüntüler oluşturdu.</p>
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği  Süper Ay güzel görüntüler oluşturdu.

<p>Saat 21.00 itibarıyla Çamlıca Camii'nin yanından kendini göstermeye başlayan ayın kızıl hali birçok yerden izlenebildi.<br></p>
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Saat 21.00 itibarıyla Çamlıca Camii'nin yanından kendini göstermeye başlayan ayın kızıl hali birçok yerden izlenebildi.

<p>Süper Ay'ın en iyi görüntülendiği yerlerden biri de Van'dı.<br></p>
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Süper Ay'ın en iyi görüntülendiği yerlerden biri de Van'dı.

<p>Merkez Edremit ilçesinde ışığın az olduğu bölgede gözlemlenen Süper Ay, meraklılarına doyumsuz bir manzara sundu.</p>
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Merkez Edremit ilçesinde ışığın az olduğu bölgede gözlemlenen Süper Ay, meraklılarına doyumsuz bir manzara sundu.

<p>ANKARA</p>
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ANKARA

<p>İSTANBUL</p>
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İSTANBUL

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