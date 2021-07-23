Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı.
Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Koyunun peşinden giden Onur Eker ise kayboldu.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Eker'in cep telefonunun ve cüzdanının cebinde, yürürken kullandığı sopanın ise hemen cenazesinin yanında olduğu belirlendi.
Eker'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla netlik kazanacak.
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