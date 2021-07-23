<p>Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı.&nbsp;</p><p>Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Koyunun peşinden giden Onur Eker ise kayboldu.</p>
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Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. 

Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Koyunun peşinden giden Onur Eker ise kayboldu.

<p>Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alamayınca polis ve jandarmaya haber verdi.</p><p>Bayramın ilk ve ikinci gününde aramalardan sonuç çıkmadı. Dün akşam saatlerinde dere kenarında Onur Eker’in yüzüstü yerde cansız bedeni bulundu.</p>
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Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alamayınca polis ve jandarmaya haber verdi.

Bayramın ilk ve ikinci gününde aramalardan sonuç çıkmadı. Dün akşam saatlerinde dere kenarında Onur Eker’in yüzüstü yerde cansız bedeni bulundu.

<p>Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Eker'in cep telefonunun ve cüzdanının cebinde, yürürken kullandığı sopanın ise hemen cenazesinin yanında olduğu belirlendi.</p><p>Eker'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla netlik kazanacak.</p>
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Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Eker'in cep telefonunun ve cüzdanının cebinde, yürürken kullandığı sopanın ise hemen cenazesinin yanında olduğu belirlendi.

Eker'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla netlik kazanacak.

<p>Onur Eker'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.&nbsp;</p>
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Onur Eker'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. 

<p>Buradaki cenazeye, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Eker'in ailesi, yakınları ve yurttaşlar katıldı.</p>
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Buradaki cenazeye, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Eker'in ailesi, yakınları ve yurttaşlar katıldı.

<p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;">Cenaze namazı öncesi, ailesi ve arkadaşları tabutun başında dua etti. Baba Uğur Eker, cenazede taziyeleri kabul etti.&nbsp;</p>
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Cenaze namazı öncesi, ailesi ve arkadaşları tabutun başında dua etti. Baba Uğur Eker, cenazede taziyeleri kabul etti. 

<p>Onur Eker'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.</p>
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Onur Eker'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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