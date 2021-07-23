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Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Eker'in cep telefonunun ve cüzdanının cebinde, yürürken kullandığı sopanın ise hemen cenazesinin yanında olduğu belirlendi.

Eker'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla netlik kazanacak.