Türkiye’nin köy tiyatroları İzmir’de buluşacak

“Rica ediyorum, Tunç Soyer’in yakasına yapışın bırakmayın”

Türk kadın hareketinin örnek temsilcisi olan oyuncu Ümmiye Koçak ise “Çok şanslısınız, kıymetini bilin, şahane bir başkanınız var. Sanatı çok seviyor. Laf olsun diye söylemiyorum. Çok şahane bir proje bu. Umarım Tunç Başkanımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu bu proje herkese örnek olur. İl, ilçe, bütün belediyelerde böyle bir birim olur. Köy tiyatroları birleşsin. Çünkü köyler ayağa kalkmazsa, şehirler ayağa kalkmaz. Şiddetle hiçbir şey olmaz. Sanatla olur. İnsanı insanla anlatmanın en güzel yolu... Bunu da çok güzel yapıyor Tunç Başkanım. Sizlerden rica ediyorum, Tunç Soyer’e sahip çıkın, yakasına yapışın bırakmayın” ifadelerini kullandı.