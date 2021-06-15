<p>Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.</p>
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Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

<p>Şirketten aktarılan bilgilere göre, uzun süredir birçok kullanıcı istenmeyen sohbetlerden rahatsız.<br></p>
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Şirketten aktarılan bilgilere göre, uzun süredir birçok kullanıcı istenmeyen sohbetlerden rahatsız.

<p>Siz istemeseniz bile bir başkaları sohbete sizin adınızı yazabiliyor ve bildirimleri görmeye devam ediyorsunuz.<br></p>
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Siz istemeseniz bile bir başkaları sohbete sizin adınızı yazabiliyor ve bildirimleri görmeye devam ediyorsunuz.

<p>NTV'nin haberine göre; Twitter, bu durumu sonlandırmak için adım atmaya karar vermiş gözüküyor.</p><p>Henüz fikir aşamasındaki geliştirmeye göre kullanıcılar kendilerinden bahsedilen tweetleri sonlandırabilecek.</p><p>Yetkililerin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla özellik tıpkı Instagram'daki fotoğraf etiketlemenin kaldırılması gibi çalışacak.</p>
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NTV'nin haberine göre; Twitter, bu durumu sonlandırmak için adım atmaya karar vermiş gözüküyor.

Henüz fikir aşamasındaki geliştirmeye göre kullanıcılar kendilerinden bahsedilen tweetleri sonlandırabilecek.

Yetkililerin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla özellik tıpkı Instagram'daki fotoğraf etiketlemenin kaldırılması gibi çalışacak.

<p>Biri sizin fotoğrafınızı etiketlediğinizde etiketi kaldırabiliyorsunuz. Burada da mention'ı kaldırabileceksiniz.</p><p>Twitter'da istenmeyen mentionları engellemek için sessize al ya da blokla seçeneği bulunuyordu.</p><p>Yeni özellikle sadece söz konusu sohbetten kaçınma imkanına sahip olacaksınız.</p>
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Biri sizin fotoğrafınızı etiketlediğinizde etiketi kaldırabiliyorsunuz. Burada da mention'ı kaldırabileceksiniz.

Twitter'da istenmeyen mentionları engellemek için sessize al ya da blokla seçeneği bulunuyordu.

Yeni özellikle sadece söz konusu sohbetten kaçınma imkanına sahip olacaksınız.

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