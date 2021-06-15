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Biri sizin fotoğrafınızı etiketlediğinizde etiketi kaldırabiliyorsunuz. Burada da mention'ı kaldırabileceksiniz.

Twitter'da istenmeyen mentionları engellemek için sessize al ya da blokla seçeneği bulunuyordu.

Yeni özellikle sadece söz konusu sohbetten kaçınma imkanına sahip olacaksınız.