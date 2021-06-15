4
NTV'nin haberine göre; Twitter, bu durumu sonlandırmak için adım atmaya karar vermiş gözüküyor.
Henüz fikir aşamasındaki geliştirmeye göre kullanıcılar kendilerinden bahsedilen tweetleri sonlandırabilecek.
Yetkililerin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla özellik tıpkı Instagram'daki fotoğraf etiketlemenin kaldırılması gibi çalışacak.
Video Haberler
- Otoparkta bir anda gaza bastı, binaya böyle çarptı
- Felaketin boyutu... Uzaydan görüntülendi
- Yurttaş; isyan etti, gözyaşlarını tutamadı
- Boru patladı, tazyikli su apartmanın yüksekliğine ulaştı
- İstanbul'da korkunç ölüm
- Avcılar’da beyzbol sopalı yol verme kavgası: 2 yaralı
- Yaralı doktor ile saldırgan arasındaki boğuşma anı
- Su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı