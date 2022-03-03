Ukrayna'da Rus saldırısının izleri uydudan görüntülendi

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2022 Perşembe, 10:54
Ukrayna'da Rus saldırısının izleri uydudan görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden 2 ayrılıkçı bölgesiyi diplomatik düzlemde tanımasının ardından Rusya, 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya saldırmaya başladı. Rus ordusunun hem karadan hem de havadan saldırıları ile yüzlerce Ukraynalı sivil yaşamını yitirdi, yaklaşık 1 milyon Ukraynalı ise komşu ülkelere sığındı. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, Rus saldırısının etkilerini gösteren uydu görüntülerini paylaştı. 

Ukrayna'nın Belarus sınırındaki Çernigiv şehri yakınlarında vurulan bir fabrika.

Ukrayna'da Rus saldırısının izleri uydudan görüntülendi

Ukrayna'nın Çernigiv şehri yakınlarındaki Rivnopillya bölgesinde Rus bombalaması sonrası yanan evler ve oluşan kraterler uydudan görüntülendi.

Ukrayna'da Rus saldırısının izleri uydudan görüntülendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde yer alan Sukaçi kasabasında evlerin tam ortasında Rus bombardımanıyla oluşan krater uzaydan görüntülendi.

Ukrayna'da Rus saldırısının izleri uydudan görüntülendi

Ukrayna'da Kiev oblastına bağlı Bucha'da sivil ve askeri alanlara yönelik saldırıların ardından  kullanılamaz hale gelen araçlar ve evler.

Ukrayna'da Rus saldırısının izleri uydudan görüntülendi

Ukrayna'da Kiev oblastına bağlı Bucha'da Vokzalna caddesinde sivil ve askeri alanlara yönelik saldırıların ardından kullanılamaz hale gelen araçlar ve evler.

Ukrayna'da Rus saldırısının izleri uydudan görüntülendi

Ukrayna'nın Belarus sınırındaki Çernigiv şehri yakınlarında bombalanan fabrikanın başka bir görüntüsü.

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