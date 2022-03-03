Ukrayna'da Rus saldırısının izleri uydudan görüntülendi
Rusya'nın Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden 2 ayrılıkçı bölgesiyi diplomatik düzlemde tanımasının ardından Rusya, 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya saldırmaya başladı. Rus ordusunun hem karadan hem de havadan saldırıları ile yüzlerce Ukraynalı sivil yaşamını yitirdi, yaklaşık 1 milyon Ukraynalı ise komşu ülkelere sığındı. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, Rus saldırısının etkilerini gösteren uydu görüntülerini paylaştı.
Ukrayna'nın Belarus sınırındaki Çernigiv şehri yakınlarında vurulan bir fabrika.
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