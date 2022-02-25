Ukrayna'dan yurttaşlara talimat: Silin!

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 17:01
Ukrayna'dan yurttaşlara talimat: Silin!

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri kuşatmada ikinci gün yaşanırken saldırılar ve art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İki ülkenin askeri güçleri bir yandan da birbirlerine karşı taktik üstünlük sağlamak ve bu sayede birbirlerinin ilerleyişini durdurmak istiyor.

Ukrayna'dan yurttaşlara talimat: Silin!

Ukrayna yollarında bir anda ortaya çıkan ve fosforlu boyalarla çizilmiş, hedef tahtalarında yer alan çarpılara benzeyen işaretler dikkat çekti

Ukrayna'dan yurttaşlara talimat: Silin!

Ukrayna'nın karayollarının yetkilileri yurttaşlarına kritik bir uyarıda bulunarak bu işaretlerin silinmesini istedi.

Ukrayna'dan yurttaşlara talimat: Silin!

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Sevgili vatandaşlar! Siber polis, işgalcilerin yollarda bıraktığı tespit edilen işaretleri bildirmek için özel bir bot oluşturdu. Noktaların fotoğrafını çekebilirsiniz ve bunlar 'Google Haritalar'daki tek veri tabanına düşeceklerdir. Yolda bir işaret veya başka bir altyapı nesnesi görünce yok edin! İşaretlerin yeri hakkında SBU ve polisi bilgilendirin. Zafer ortak davamızdır!"

Ukrayna'dan yurttaşlara talimat: Silin!

Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Müdürlüğü de Facebook hesabından halkın savunma yapması için Molotof kokteyli tarifi ve nasıl kullanacağı bilgisi içeren broşür görselleri paylaştı.

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