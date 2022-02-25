Ukrayna'dan yurttaşlara talimat: Silin!
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Sevgili vatandaşlar! Siber polis, işgalcilerin yollarda bıraktığı tespit edilen işaretleri bildirmek için özel bir bot oluşturdu. Noktaların fotoğrafını çekebilirsiniz ve bunlar 'Google Haritalar'daki tek veri tabanına düşeceklerdir. Yolda bir işaret veya başka bir altyapı nesnesi görünce yok edin! İşaretlerin yeri hakkında SBU ve polisi bilgilendirin. Zafer ortak davamızdır!"
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