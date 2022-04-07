Ümit Özdağ’ın Mansur Yavaş çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
Halktv.com.tr yazarı Fikret Bila, "Kılıçdaroğlu’ndan Özdağ’a yanıt: Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum" başlıklı bugünkü yazısında, Kılıçdaroğlu'na Özdağ'ın açıklamalarını sorduğunu aktardı. Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP’li ismin gelmesi memnuniyet verici. Sayın Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP’liyi önermesi güzel bir şey. Millet İttifakı’nın adayı cumhurbaşkanı olacak. Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6’lı masa. 6 lider adayı belirleyecek" dedi.
Bila'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na dünkü görüşmemizde bu konuyu sordum. Özdağ’ın Munsur Yavaş’ı aday olarak önermesini, bu yönde çağrı yapmasını nasıl karşıladığına ilişkin sorumu şöyle yanıtladı:
Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP’li ismin gelmesi memnuniyet verici. Sayın Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP’liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum. Kimse merak etmesin. Bu kötü gidişi durduracağız. Millet İttifakı’nın adayı cumhurbaşkanı olacak. Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6’lı masa. 6 lider adayı belirleyecek. Biz 6 genel başkan bir kader birliği yaptık. Demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, ekonomik krizin çözülmesi, vatandaşlarımızın insanca yaşama koşullarına kavuşturulması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gibi demokratik, sosyal hukuk devletinin tüm kurallarını ve kurumlarını hayata geçireceğiz. İktidara geldiğimizde 5 ay içinde Türkiye rahatlayacak, vatandaşlarımız nefes alacak.
'MACARİSTAN'A BAKIP BOŞUNA HEVESLENMESİNLER'
Macaristan’da yapılan seçimleri 6’lı muhalefet bloğuna karşı Başbakan Orban kazandı. Bu sonuç Türkiye’ye uyarlandı ve 6’lı muhalefet masasına karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki seçimleri de kazanacağı yorumları yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan’ı örnek göstererek Türkiye’de 6’lı masayı eleştirdi.
Kılıçdaroğlu’nu Macaristan seçimlerini ve Türkiye ile karşılaştırılması konusunu da sordum. Şu yanıtı verdi:
Türkiye ile Macaristan arasında “6” rakamı dışında otak bir yön yok. Bu nedenle böyle bir karşılaştırma yapıp ‘Türkiye’de seçimleri iktidar kazanır’ gibi bir çıkarımda bulunmanın gerçeklerle bir ilgisi yok. Macaristan’da ağır bir ekonomik kriz yok. Türkiye’de çok ağır bir kriz var. Macaristan’da kişi başına düşen milli gelir 18 bin dolar, bizde 8 bin dolar. Macaristan’a enflasyon yüzde 6 civarında, Türkiye’de resmi rakama göre yüzde 60’ın üstünde. Macaristan’da otoriter bir yönetim var, bu konuda Avrupa Birliği’nin gözetimi var. Biz de ise çok daha ağır bir otoriter yönetim var. Tek adam yönetimi. Her şeye tek kişi karar veriyor. Türkiye’de halk gerçekleri görüyor. Her şeyin farkında. Her gün gelen zamların altında eziliyor. İşsizlik rekor düzeyde. Halkın mutfağında yangın var. Anketlerde Türkiye’nin iyi yönetilmediğini düşünenlerin oranı yüzde 70’i buluyor. Bu gerçekleri gören ve yaşayan halk sandığa gittiğinde sağduyu ile oy kullanacak ve bu iktidarı gönderecektir. Macaristan’a bakıp boşuna heveslenmesinler. Bu iktidarı önümüzdeki seçimde göndereceğiz."
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