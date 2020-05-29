<p>Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı pazartesi günü sona eriyor. Ancak birçok ünlü isim yasağa rağmen tatil beldelerine gitmişti...</p><p>İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da bulunduğu 15 ilde, şehirlerarası yolculuk yasağı olmasına rağmen birçok ünlü isim sosyal medyada tatil beldelerinden fotoğraf paylaşıyordu.</p>
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı pazartesi günü sona eriyor. Ancak birçok ünlü isim yasağa rağmen tatil beldelerine gitmişti...

İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da bulunduğu 15 ilde, şehirlerarası yolculuk yasağı olmasına rağmen birçok ünlü isim sosyal medyada tatil beldelerinden fotoğraf paylaşıyordu.

<p>Ünlülerin izin belgesi alıp almadığı, alırken hangi gerekçeyi sundukları merak konusu oldu. Ayrıca bazı isimlerin 3 bin 150 liralık cezayı ödemeyi göze alarak şehir dışına çıktıkları iddia ediliyor.</p>
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Ünlülerin izin belgesi alıp almadığı, alırken hangi gerekçeyi sundukları merak konusu oldu. Ayrıca bazı isimlerin 3 bin 150 liralık cezayı ödemeyi göze alarak şehir dışına çıktıkları iddia ediliyor.

<p>Bodrum’a gidenler arasında Berrak Tüzünataç-Berk Suyabatmaz, Bülent Ersoy, Gülben Ergen, Ali Koç, Tan Taşçı, Ozan Doğulu, Aslı-Metin Şen, Safiye Soyman-Faik Öztürk, Adnan Polat ve Seda Sayan var.</p>
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Bodrum’a gidenler arasında Berrak Tüzünataç-Berk Suyabatmaz, Bülent Ersoy, Gülben Ergen, Ali Koç, Tan Taşçı, Ozan Doğulu, Aslı-Metin Şen, Safiye Soyman-Faik Öztürk, Adnan Polat ve Seda Sayan var.

<p>Ezgi Mola, Enis Arıkan ve Şeyma Subaşı ise şu an Çeşme’de. Yılmaz Erdoğan, Köyceğiz’deki çiftliğine gitti. Bodrum yolunda çektiği videoyu paylaşan Fedon'un da 65 yaş üstüne verilen izinden faydalandığını açıkladı.</p>
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Ezgi Mola, Enis Arıkan ve Şeyma Subaşı ise şu an Çeşme’de. Yılmaz Erdoğan, Köyceğiz’deki çiftliğine gitti. Bodrum yolunda çektiği videoyu paylaşan Fedon'un da 65 yaş üstüne verilen izinden faydalandığını açıkladı.

<p>Cem Yılmaz önce Bodrum’a gitti, ardından sevgilisi Serenay Sarıkaya ile Çanakkale’den fotoğraf paylaştı.</p>
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Cem Yılmaz önce Bodrum’a gitti, ardından sevgilisi Serenay Sarıkaya ile Çanakkale’den fotoğraf paylaştı.

<p>Muğla’ya giden Yusuf Güney, “Uzun süreli izin belgesi aldım” dedi.</p>
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Muğla’ya giden Yusuf Güney, “Uzun süreli izin belgesi aldım” dedi.

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