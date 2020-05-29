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Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı pazartesi günü sona eriyor. Ancak birçok ünlü isim yasağa rağmen tatil beldelerine gitmişti...
İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da bulunduğu 15 ilde, şehirlerarası yolculuk yasağı olmasına rağmen birçok ünlü isim sosyal medyada tatil beldelerinden fotoğraf paylaşıyordu.
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