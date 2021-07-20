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Bir yıl aradan sonra ilk 'kısıtlamasız' Kurban Bayramı başladı. Toplamda 4 gün sürecek bayram için yurttaşlar da sosyal medyada mesajlar yayımladı.
Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri de, takipçilerinin Kurban Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı.
İşte ünlü isimlerin Kurban Bayramı paylaşımlarından bazıları...
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