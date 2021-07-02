<p>Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un iç kanama geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.&nbsp;<br></p>
1

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un iç kanama geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

<p>Şensoy'a sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce anjiyo yapılmıştı.<br></p>
2

Şensoy'a sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce anjiyo yapılmıştı.

<p>Usta tiyatrocu anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyon nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şensoy'un buradaki tedavisinin ardından önlem amaçlı olarak özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi</p>
3

Usta tiyatrocu anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyon nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şensoy'un buradaki tedavisinin ardından önlem amaçlı olarak özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi

<p>Şensoy'un kızı Derya Şensoy, babasının durumuyla ilgili&nbsp; sosyal medya hesabından açıklama yaptı.</p><p>Derya Şensoy, yaptığı açıklamada, "<strong><em>Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz"</em></strong> dedi.</p>
4

Şensoy'un kızı Derya Şensoy, babasının durumuyla ilgili  sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Derya Şensoy, yaptığı açıklamada, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.

Video Haberler