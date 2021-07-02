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Şensoy'un kızı Derya Şensoy, babasının durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Derya Şensoy, yaptığı açıklamada, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.
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