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"Önceden ben öyle değildim. Futbolda kendimi daha az iyi hissettiğim bir dönemim olduğunu bilmelisin. Profesyonel olarak ilk tam sezonumun ardından sahada biraz fazla rahattım. Kendimi daha fazla motive etmek için konsantre olmalıydım. Birden kendime bunu değiştireceğimi ve daha agresif olacağımı söyledim. Bana çok yardımcı olan bir ruh hali. Her halükarda, numara yapmıyorum, her şeyi veriyorum ve taraftarlar ve takım arkadaşlarım için savaşıyorum, bu bir rol değil. Ben bir savunucuyum: Darbe atmak ve çatışmaya girmek işin bir parçası. Beşiktaş taraftarları için çok önemli olduğu kesin, yüzüme dövme yapan biri bile var."