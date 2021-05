5

"Her zaman söylediğim gibi benim hayalim Premier Lig'de oynamak. Bence dünyanın en iyi ligi. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir yoğunluk var. Her takımda büyük oyuncular var. Bana göre İngiltere'de iyi oynayabildiysen her yerde oynayabilirsin. Ancak evet bir kulüpte istikrarlı bir biçimde uzun süre kalmak istiyorum."