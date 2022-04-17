Watson- Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği nedir?

1925'te geliştirilen Watson-Glaser, bugün profesyonellerin bilişsel yetilerini değerlendirmek için en önde gelen araç olarak biliniyor. Watson-Glaser Eleştirel Düşünme Ölçeği, karar verme ve yargılamayı hem ölçüyor hem de gelişimini sağlamaya katkıda bulunuyor.



İş verenlerin işe alım sürecinde en çok önem verdiği şeylerden biri eleştirel düşünce yeteneğinin gelişimi olduğu için bu test işe alım süreçlerinin mihenk taşını oluşturuyor.

İşte test hakkında tüm detaylar...