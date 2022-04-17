Watson- Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği nedir?

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2022 Pazar, 12:40
<p>1925'te geliştirilen <strong>Watson-Glaser,</strong> bugün profesyonellerin bilişsel yetilerini değerlendirmek için en önde gelen araç olarak biliniyor. <strong>Watson-Glaser Eleştirel Düşünme Ölçeği,</strong> karar verme ve yargılamayı hem ölçüyor hem de gelişimini sağlamaya katkıda bulunuyor.<br><br>İş verenlerin işe alım sürecinde en çok önem verdiği şeylerden biri eleştirel düşünce yeteneğinin gelişimi olduğu için bu test işe alım süreçlerinin mihenk taşını oluşturuyor.</p><p>İşte test hakkında tüm detaylar...</p>

1925'te geliştirilen Watson-Glaser, bugün profesyonellerin bilişsel yetilerini değerlendirmek için en önde gelen araç olarak biliniyor. Watson-Glaser Eleştirel Düşünme Ölçeği, karar verme ve yargılamayı hem ölçüyor hem de gelişimini sağlamaya katkıda bulunuyor.

İş verenlerin işe alım sürecinde en çok önem verdiği şeylerden biri eleştirel düşünce yeteneğinin gelişimi olduğu için bu test işe alım süreçlerinin mihenk taşını oluşturuyor.

İşte test hakkında tüm detaylar...

<p><strong>Watson-Glaser altın standart olarak kabul görüyor.</strong></p><p>Çünkü iş başarısının güçlü belirleyicilerinden biri olan eleştirel düşünme becerisini tam olarak ölçtüğü biliniyor. Günümüzde, çalışanların baskı altında soru sorma, analiz etme ve karar verme yöntemlerinden daha önemli bulunan bir kriter öne çıkmıyor.<br></p>

Watson-Glaser altın standart olarak kabul görüyor.

Çünkü iş başarısının güçlü belirleyicilerinden biri olan eleştirel düşünme becerisini tam olarak ölçtüğü biliniyor. Günümüzde, çalışanların baskı altında soru sorma, analiz etme ve karar verme yöntemlerinden daha önemli bulunan bir kriter öne çıkmıyor.

<p><strong>"Altın Standart"</strong> olan <strong>Watson-Glaser Eleştirel Düşünme Ölçeği</strong> dünyada lider konumda.</p><p> Yüzlerce organizasyon ve okul Watson-Glaser testini kaliteli müdürleri ise almak, yüksek potansiyelli çalışanlar yaratmak ve öğrencileri iddialı programlara kabul etmek amacıyla kullanıyor.<br></p>

"Altın Standart" olan Watson-Glaser Eleştirel Düşünme Ölçeği dünyada lider konumda.

Yüzlerce organizasyon ve okul Watson-Glaser testini kaliteli müdürleri ise almak, yüksek potansiyelli çalışanlar yaratmak ve öğrencileri iddialı programlara kabul etmek amacıyla kullanıyor.

<p><strong>BİR BAKIŞTA WATSON</strong></p><p>* Eleştirel düşünme yeteneğini ve karar vermeyi değerlendiriyor,</p><p>* Yargı, problem çözme, yaratıcılık, deneyim açıklık ve daha fazlasını öngörüyor,</p><p>* İşletmeler, hükümetler ve eğitim kurumlarında uzun süredir kullanılıyor,</p><p>* Diğer önde gelen yetenek ve kişilik testleri ile korelasyonu bulunuyor.<br></p>

BİR BAKIŞTA WATSON

* Eleştirel düşünme yeteneğini ve karar vermeyi değerlendiriyor,

* Yargı, problem çözme, yaratıcılık, deneyim açıklık ve daha fazlasını öngörüyor,

* İşletmeler, hükümetler ve eğitim kurumlarında uzun süredir kullanılıyor,

* Diğer önde gelen yetenek ve kişilik testleri ile korelasyonu bulunuyor.

<p><strong>TARİHÇESİ</strong></p><p><strong>Watson-Glaser’ın</strong> ilk versiyonu, 1925 yılında <strong>Columbia Üniversitesi</strong> profesörü <em>Goodwin Watson</em> ve öğrencisi<em> E. M. Glaser</em> tarafından yapıldı. İlk versiyon, 1925'te yayınlanan <strong>Watson'un adil fikirlilik</strong> testleriydi. İlk geniş kapsamlı gözden geçirme, 1941'de yayınlanan<strong> Watson-Glaser'in Eleştirel Düşünme Testleri </strong>oldu.</p>

TARİHÇESİ

Watson-Glaser’ın ilk versiyonu, 1925 yılında Columbia Üniversitesi profesörü Goodwin Watson ve öğrencisi E. M. Glaser tarafından yapıldı. İlk versiyon, 1925'te yayınlanan Watson'un adil fikirlilik testleriydi. İlk geniş kapsamlı gözden geçirme, 1941'de yayınlanan Watson-Glaser'in Eleştirel Düşünme Testleri oldu.

<p>Daha sonra paralel formlar oluşturmayı amaçlayan revizyonlar dizisi izlenerek öğelerin ve testin iyileştirilmesi için soru sayısı azaltıldı. </p><p><em>1994 yılında kısa versiyonu yayımlandı ve şirketlerdeki popülaritesi arttı. 2009 yılının haziran ayında Pearson, Watson-Glaser II Eleştirel Düşünce Ölçeğini yayınladı ve kullanımı kolay RED eleştirel düşünme modelini tanıttı.</em></p>

Daha sonra paralel formlar oluşturmayı amaçlayan revizyonlar dizisi izlenerek öğelerin ve testin iyileştirilmesi için soru sayısı azaltıldı.

1994 yılında kısa versiyonu yayımlandı ve şirketlerdeki popülaritesi arttı. 2009 yılının haziran ayında Pearson, Watson-Glaser II Eleştirel Düşünce Ölçeğini yayınladı ve kullanımı kolay RED eleştirel düşünme modelini tanıttı.

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