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Telegram
Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Telefonlar için uygulaması bulunan Telegram'ın da WhatsApp'taki gibi bir web sürümü de mevcut.
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