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Güneydoğu’nun iki önemli merkezi Gaziantep ve Şanlıurfa, normalleşme süreci kapsamında açılacak turist sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki kentteki tarihi ve turistik mekanların yanı sıra Zeugma ve Göbeklitepe gibi tüm dünyanın ilgisini çeken alanlarda da son hazırlıklar yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze ve ören yerleriyle ilgili genelgesinin beklendiği Zeugma ve Göbeklitepe'ye gelenlerin sosyal mesafe ve kişisel tedbir kuralları kapsamında ziyaretleri sağlanacak. Her iki noktada ziyaretçilerin ortak kullanımına açık olan interaktif ekranlar ile sinevizyon salonları ise salgın sona erene kadar kapalı tutulacak.