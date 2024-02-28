Kaz Dağları'nın eteğinde bir masal yeri: Yeşilyurt Köyü

Doğal Şifa Kaynağı

Yeşilyurt Köyü, şifalı bitkileri ve temiz havasıyla özellikle astım ve kalp hastaları için bir şifa kaynağıdır. Yamaçları badem ağaçlarıyla bezenmiş olan köy, muhteşem kokular saçan çiçek ve otlarla doludur. Bu doğal zenginlikler, ziyaretçilere huzur dolu bir ortam sunar ve sağlıklarını yeniden kazanmalarına yardımcı olur.