Kaz Dağları'nın eteğinde bir masal yeri: Yeşilyurt Köyü
Kazdağları'nın eteklerinde, sık bitki örtüsüyle çevrili olan Yeşilyurt Köyü, denize kıyısına sadece 3 kilometre uzaklıkta bulunan bir doğal cennettir. Köydeki evler, taş mimarisinin en güzel örneklerini sunar. Yüzyıllar boyunca oluşan bu taş yapılar, özellikle İstanbul ve İzmir'den doğal yaşamı tercih eden ailelerin ve yabancıların ilgisini çekmektedir.
Yeşilyurt Köyü'nün patika yolları, yürüyüş severler için ideal bir parkur sunar. Badem ağaçlarıyla bezenmiş yamaçları, şifalı bitkileri ve muhteşem kokular saçan çiçekler ve otlarıyla doludur. Özellikle astım ve kalp hastaları için bir şifa kaynağı olan köy, doğal ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çeker.
Köyün meydanında yer alan tarihi cami, minaresiyle dikkat çeker. Yunan ustalarının işçiliğiyle yapılan bu ilginç yapı, cami yerine kilise izlenimi verir. Rengârenk sardunyalar, köyün atmosferini süsler ve bu doğal güzellikleri daha da öne çıkarır.
Tarihi Cami ve Minare
Yeşilyurt Köyü'nün meydanında yer alan tarihi cami ve minaresi, köyün tarihine ışık tutar. Bu caminin yapımında çalışan Yunan ustalarının işçiliği, ilginç bir mimari eser ortaya çıkarmıştır. Minare, camiye kilise görünümü kazandırmıştır ve Rumların yaşadığı döneme ait önemli bir hatırayı temsil eder.
Doğal Şifa Kaynağı
Yeşilyurt Köyü, şifalı bitkileri ve temiz havasıyla özellikle astım ve kalp hastaları için bir şifa kaynağıdır. Yamaçları badem ağaçlarıyla bezenmiş olan köy, muhteşem kokular saçan çiçek ve otlarla doludur. Bu doğal zenginlikler, ziyaretçilere huzur dolu bir ortam sunar ve sağlıklarını yeniden kazanmalarına yardımcı olur.
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