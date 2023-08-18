"Hayalet köy" Lübbey, Efeler Yolu rotasıyla hareketlendi

Yayınlanma: 18.08.2023 - 13:25

Güncelleme: 18.08.2023 - 13:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu ile federasyona bağlı kulüplerin desteğiyle oluşturulan ve efe/zeybek kültürü bakımından öne çıkan 28 köy ile yaylaları ve efelerin geçmişte kullandığı saklanma alanlarını kapsayan 500 kilometrelik çok etaplı Efeler Kültür Yolu'na "hayalet köy" olarak da anılan 8 kişinin yaşadığı Ödemiş'in Lübbey Mahallesi de eklendi.

Bornova'daki Nif Dağı'ndan başlayan Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Mahallesi'ni dolaşıp Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi'nde son bulan "Efeler Yolu" yürüyüş rotasına eklenen Lübbey çeşitli nedenlerle halkının göç etmesi sonucu nüfusu 8'e kadar düştü. Doğası ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken Lübbey, yürüyüş sporu yapanlar ve fotoğraf tutkunlarının gözde ziyaret noktalarından biri olurken sosyal medya fenomenlerinin ve Youtuberları da uğrak yeri oldu.

İzmir, Manisa ve Aydın'dan çok sayıda misafir ağırlayan Lübbey'i son 1 ayda Rusya, Almanya, İngiltere, İsrail gibi ülkelerden gelen konuklar da ziyaret etti. Mahallede açılan butik otel, misafirlerini konaklamalı olarak ağırlamaya başlarken özellikle hafta sonları "hayalet sokaklar" günübirlik turistlerle canlanıyor.

ESNAF MEMNUN

Lübbey Mahallesi esnafı Muzaffer Coşut, bölgenin kalkınmasını ve gelişmesini istediklerini söyledi. Coşut, son dönemde mahallelerine dünyanın çeşitli ülkelerinden turistlerin geldiğini ifade ederek, "Bazı ev sahipleri restorasyon çalışması ile evlerine yeni bir görünüm kazandırmaya başladılar. Yenilenen evlerin çoğalmasıyla köydeki o eski yıkık görüntünün yerini daha güzel bir manzaranın alacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Mahallede 17 yıldır kahvehane işleten Mehmet Güler de köyü tanıtmak için çaba gösterdiklerini, Efeler Yolu ile hareketliliğin arttığını belirterek, "Köyümüzde evlerde restorasyon çalışmaları başladı. Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerimiz oluyor, konaklama için de gelenler oluyor. Özellikle cumartesi pazar hareketliyiz” ifadelerini kullandı.

EFE KÜLTÜRÜNÜN ÖNDE GELEN KÖYLERİ BU ROTADA

Geçmişi antik çağlara uzanan 1000 metre rakımlı Lübbey Yaylası'nda Osmanlı Dönemi'nden kalan evleriyle dikkati çeken köy, Ödemiş'in Bozdağlar'a bakan güney yamaçlarında yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yöresinde rastlanılmayacak özgünlükte bir yerleşim yeri olarak dikkati çeken tarihi köy, taş, kerpiç ve çamur sıva karışımından oluşan evleriyle öne çıkıyor. Cumhuriyet döneminde de uzun süre kış aylarında 300-400 civarında kişinin ikamet ettiği köy, son yıllarda halkının çoğunun ekonomik ve fiziki şartlar nedeniyle yayladaki Çamyayla Mahallesi'ne taşınmasıyla sadece 8 kişiye ev sahipliği yapıyor.