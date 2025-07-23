Antalya'dan Bodrum’a Fethiye’den, Çeşme’ye kadar uzanan sahil şeridi; huzur arayanlara sakinlik, eğlence sevenlere hareket, keşfetmek isteyenlere ise sonsuz bir güzellik sunuyor. İşte, Türkiye'de en çok tercih edilen tatil yerleri...

Antalya

Türkiye'nin turizm başkenti olarak bilinir. Lara, Kemer, Belek, Kaş ve Side gibi beldeleriyle deniz, kum ve güneş tatili arayanların gözdesidir.

Hem lüks oteller hem uygun fiyatlı pansiyonlar mevcuttur.

Bodrum (Muğla)

Ege'nin incisi. Gece hayatı, beyaz evleri ve berrak deniziyle özellikle gençlerin tercihi.

Türkbükü, Yalıkavak ve Gümüşlük en popüler bölgeleridir.

Çeşme (İzmir)

Alaçatı sokakları, rüzgâr sörfü ve butik otelleriyle ön plandadır.

Temmuz ve ağustos aylarında oldukça yoğundur.

Fethiye – Ölüdeniz

Mavi yolculuk, doğa sporları ve eşsiz manzaralar sunar.

Babadağ'dan yamaç paraşütü yapılabilir.

Ayvalık – Cunda Adası (Balıkesir)

Taş evleri, saklı koyları ve lezzetli Ege mutfağıyla huzurlu bir tatil isteyenlerin favorisi.