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Türkiye'de en çok tercih edilen tatil yerleri

Türkiye'de en çok tercih edilen tatil yerleri

23.07.2025 14:53:00
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Haber Merkezi
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Türkiye'de en çok tercih edilen tatil yerleri

Ege’nin serin meltemiyle buluşan koylardan, Akdeniz’in altın sarısı plajlarına uzanan Türkiye kıyıları; tertemiz denizi, tarihi dokusu ve eşsiz doğasıyla her yıl milyonlarca tatilcinin vazgeçilmez adresi oluyor. İşte, Türkiye'de en çok tercih edilen tatil yerleri...

Antalya'dan Bodrum’a Fethiye’den, Çeşme’ye kadar uzanan sahil şeridi; huzur arayanlara sakinlik, eğlence sevenlere hareket, keşfetmek isteyenlere ise sonsuz bir güzellik sunuyor. İşte, Türkiye'de en çok tercih edilen tatil yerleri... 

Antalya

Türkiye'nin turizm başkenti olarak bilinir. Lara, Kemer, Belek, Kaş ve Side gibi beldeleriyle deniz, kum ve güneş tatili arayanların gözdesidir.

Hem lüks oteller hem uygun fiyatlı pansiyonlar mevcuttur.

Bodrum (Muğla)

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Ege'nin incisi. Gece hayatı, beyaz evleri ve berrak deniziyle özellikle gençlerin tercihi.

Türkbükü, Yalıkavak ve Gümüşlük en popüler bölgeleridir.

Çeşme (İzmir)

Alaçatı sokakları, rüzgâr sörfü ve butik otelleriyle ön plandadır.

Temmuz ve ağustos aylarında oldukça yoğundur.

Fethiye – Ölüdeniz

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Mavi yolculuk, doğa sporları ve eşsiz manzaralar sunar.

Babadağ'dan yamaç paraşütü yapılabilir.

Ayvalık – Cunda Adası (Balıkesir)

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Taş evleri, saklı koyları ve lezzetli Ege mutfağıyla huzurlu bir tatil isteyenlerin favorisi.

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