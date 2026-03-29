Ağızda dağılan enfes lezzet: Bozcaada kurabiyesi tarifi

Ege mutfağının en özel tatlarından biri olan Bozcaada kurabiyesi, kendine has damla sakızı aroması ve ağızda dağılan dokusuyla öne çıkar. Sade ama etkileyici lezzetiyle hem çay saatlerinde hem de misafir sofralarında sıkça tercih edilir. İşte, nefis Bozcaada kurabiyesi tarifi...

BOZCAADA KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

180 gram tereyağı

300 gram un (2 su bardağı)

1/4 çay kaşığı damla sakızı (ezilmiş)

20 gram çekilmiş badem

100 gram pudra şekeri

İçi için:

1 avuç çiğ badem

Üzeri için:

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Püf noktası:

Damla sakızını daha kolay ezmek için havanda döverken içine az miktarda toz şeker ekleyebilirsiniz. Ayrıca kurabiyelerin rengini koruması için fırın ısısını 160 derecenin üzerine çıkarmamaya dikkat edin.

BOZCAADA KURABİYESİ YAPILIŞI

Geniş bir kapta un, çekilmiş badem, damla sakızı ve pudra şekerini karıştırın.

Ayrı bir kapta tereyağını krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Kuru karışımı üç aşamada tereyağına ekleyerek karıştırın.

Hamuru elinizle toparlayarak yumuşak bir kıvam elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, ortasına bir adet badem yerleştirip kapatın ve yuvarlayın.

Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri eleyerek servis edin.

Afiyet olsun!