Bugün iftarda ne pişirsem? 25. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 16.04.2023 - 08:38

Güncelleme: 16.04.2023 - 08:48

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 25. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 25. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

TARHUN ÇORBASI

Malzemeler

500 gr kemikli kuzu eti

6-7 su bardağı et suyu

3 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım demet taze tarhun otu veya kuru tarhun

Tuz, karabiber, defne yaprağı





Yapılışı

Öncelikle kemikli kuzu etini bir tencerede kendi yağında mühürleyin. Sonra 6-7 bardak su, tuz, karabiber ve 1 adet defne yaprağı ekleyip, pişirin. Yaklaşık 1 saat kadar sonra haşlanan etlerin suyunu süzüp, kenara alın. Etleri didikleyerek ayrı bir tabağa alın. Ayrı bir kasede süzme yoğurt, un, ve yumurtayı çırpın. Derin bir tencereye et suyunu alın ve kaynatın. Yoğurtlu terbiyeye et suyundan bir kepçe kadar ilave ederek ısıyı eşitleyin. Sürekli çırparak terbiyeyi tencereye ekleyin. Didiklenmiş etleri ilave edin. Koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırın. Kuru veya taze tarhun otunu ekleyin. Tuz ile tatlandırın. Bir iki taşım kaynatıp ocağın altını kapatın. Üzeri için zeytinyağını kızdırıp, kuru tarhun ve bir kaç parça et ekleyip çorbanın üzerine gezdirebilirsiniz. İftar için çorba hazır, afiyet olsun.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA

Malzemeler

500 gram asma yaprağı

3 adet soğan

1 su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı şeker

2 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

5-6 dal taze nane

5-6 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı dolma baharı

1 çay kaşığı karabiber, tuz

3 su bardağı su

Yapılışı

Asma yapraklarını kaynar tuzlu suda 3-4 dakika haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın. İç malzeme için kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Şeker ekleyip karıştırın. İyice yıkanmış pirinç, kuş üzümü, dolmalık fıstık, dolma baharı, karabiber, tuz ve su ilave edip, suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan almadan önce ince ince kıyılmış taze nane ve maydanozu ekleyip, karıştırın. Ocağın altını kapatıp, ılınmaya bırakın. Yaprakları düz bir zemin üzerine yayın. Ortalarına harcı pay edip, sigara böreği gibi istediğin boyutta sarın. Tenceyeye dizin üzerine zeytinyağı ve suyu ekleyin. Dolmaların üzerine pişerken hareket etmesin diye ters tabak kapatın. Suyunu çekene kadar pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın. İftar için zeytinyağlı yaprak sarma hazır, afiyet olsun.

ETLİ NOHUT

Malzemeler

500 gr nohut

200 gr kuşbaşı et

1 adet büyük boy soğan

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber





Yapılışı



Öncelikle nohutu bir gece önceden suda bırakın. Suyunu değiştirip, haşlayın. Ayrı bir tencerede kuşbaşı eti pişirin. Üzerine soğanı ekleyip etle birlikte kavurun. 1 adet redelenmiş domates ve salçaları ekleyip, çıkana kadar kavurun. Ardından haşlanmış nohutları ekleyin. Üzerini geçek kadar su ekleyin. Nohutlar yumuşayıncaya kadar pişirin. İftar için etli nohut hazır, afiyet olsun.

DOMATESLİ BİBERLİ BULGUR PİLAVI

Malzemeler

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı bulgur

3 sivri biber

3 adet domates

1 yemek kaşığı salça

Tuz, kimyon, karabiber, pul biber, kuru nane

1 su bardağı et suyu

2 su bardağı sıcak su





Yapılışı



Geniş bir pilav tenceresine biberleri ve domatesleri küp küp doğrayın. Sıvı yağı ekleyip, kavurun. Daha sonra domatesi, salçayı, tuzu ve baharatları ekleyin. Üzerine yaklaşık 2 su bardağı su ve 1 su bardağı et suyunu ekleyin. En son bulgurları ekleyip, karıştırın. Suyunu çekene kadar pişirin. Dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. İftar için domatesli biberli bulgur pilavı hazır afiyet olsun.

HÖŞMERİM

Malzemeler

1 kilo çiğ süt

1 çay kaşığı peynir mayası

1 su bardak irmik

3 su bardağı şeker

1 yumurta sarısı

Yapılışı

Öncelikle irmik ve toz şekeri ayrı bir kapta kuru olarak birbirine karıştırın. Çiğ sütü ocağa alın. Sütü kaynatmıyoruz. Parmağınızı yakmayacak sıcaklıkta ılık olması gerekiyor. Ilık sütün içerisine peynir mayasını ekleyin. Tencerenin kapağını kapatarak 10-15 dakika kadar bekletin. Süt kesilip peynir mayalanacaktır. Sertleşen peyniri çırpıcı ile karıştırın. Tencereye toz şekerli irmik karışımı ve yumurtayı ekleyin. Daha sonra tencereyi tekrar ocağa alın. Dibinin tutmaması için sürekli karıştırın. Göz göz olunca altını kapatın. Hazır olarak satılan höşmerim gıda boyası kullanıldığı için daha sarıdır. Höşmerim soğudukça sertleşir. İftar için tatlı hazır, afiyet olsun.