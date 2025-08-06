Dışı çıtır, içi yumuşacık: Patates mücveri tarifi...

Patates mücveri tarifi, az malzemeyle yapılan ama bol lezzet veren pratik bir alternatif. Özellikle kahvaltılarda, pratik atıştırmalık olarak ya da yoğurtla birlikte servis edildiğinde küçük bir öğüne dönüşebilir. İşte enfes patates mücveri tarifi...

MALZEMELER

3 adet orta boy patates

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 adet kuru soğan (isteğe bağlı)

2-3 dal taze soğan veya yarım demet maydanoz (doğranmış)

Tuz, karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Patatesleri rendeledikten sonra fazla suyunu sıkın. (Bu adım çıtırlık için çok önemlidir.)

İnce doğranmış soğan ve maydanoz (ya da taze soğan) ekleyin. Baharatları da katın.

Yumurta ve unu da karışıma ekleyip tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Kıvamı çok suluysa biraz daha un ilave edebilirsiniz.

Tavaya sıvı yağı alın ve ısıtın. Harçtan kaşıkla alıp yağda iki tarafı da altın rengi alana kadar kızartın.

Kızaran mücverleri kağıt havlu üzerine alın ki fazla yağını bıraksın.

Yanına sarımsaklı yoğurt, naneli ayran ya da taze domatesle harika gider. İstersen ince doğranmış dereotu ve rendelenmiş kaşar da ekleyerek farklı bir aroma yaratabilirsin.