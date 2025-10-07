Et ve sebzenin mükemmel uyumu: Orman kebabı tarifi

Anadolu mutfağının geleneksel ve besleyici yemeklerinden biri olan orman kebabı, bol sebze ve yumuşacık etin muhteşem birleşimidir. Hem doyurucu hem de sağlıklı olan bu yemek, tencere yemeği sevenler için harika bir alternatiftir. Özellikle kış aylarında sıcak bir ana yemek olarak sofralarda sıkça yer bulur. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis orman kebabı tarifi…

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı dana eti

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

2 adet havuç

2 adet patates

1 su bardağı bezelye (taze veya dondurulmuş)

1 yemek kaşığı salça (domates veya biber)

2 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, kekik

YAPILIŞI

Eti kavurun:

Geniş bir tencerede sıvı yağı ısıtın. Etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ardından tereyağını ekleyip birkaç dakika daha karıştırın.

Sebzeleri hazırlayın:

Yemeklik doğranmış soğanı ve ezilmiş sarımsağı tencereye alın, etle birlikte kavurun. Ardından doğranmış havuçları ekleyin ve 5 dakika kadar pişirin.

Salça ve suyu ekleyin:

Salçayı ilave edip karıştırın, ardından sıcak suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 30-35 dakika).

Patates ve bezelyeyi ekleyin:

Et yumuşadıktan sonra doğranmış patates ve bezelyeyi ekleyin. Sebzeler pişene kadar 15-20 dakika daha pişirin.

Servis edin:

Baharatlarını ekleyip karıştırın. Yanında pilav veya bulgurla sıcak servis yapın.